La demoledora reacción de Mar Flores a las duras declaraciones de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores pasaba por un buen momento gracias a su fichaje por 'El Desafío', el programa de Antena 3, pero ha recibido uno de los golpes más fuertes de su vida: la traición de su hijo. Carlo Costanzia se sentaba en '¡De Viernes!' y arremetía fuertemente contra su madre asegurando que es la culpable de todos sus problemas debido a la infancia que vivió. La modelo se ha pronunciado sobre el paso que ha dado el actor y reconoce que el joven se está equivocando.

Mar Flores está completamente disgustada con la decisión que ha tomado su hijo, Carlo Costanzia, de airear sus problemas en '¡De Viernes!'. Así lo ha asegurado Patricia Izquierdo, colaboradora del programa, quien cuenta que la modelo ha estado muy pendiente de la entrevista. "No da crédito y dice que 'por qué ahora'. Está muy disgustada y, por lo que sé, dice que su hijo se está equivocando otra vez. Me ha llamado la atención que diga eso de 'otra vez' y que este no es el camino", indica la periodista.

Por si fuera poco, Mar Flores también le ha asestado un golpe a su hijo. Tan solo unas horas después de la emisión de su demoledora entrevista, la modelo reaparecía en sus redes sociales para presumir del buen dato de audiencia que hacía 'El Desafío'. En concreto, el programa de Antena 3 competía directamente con el espacio de Telecinco y es por ello que la madre de Carlo Costanzia ha querido sacar pecho.“Líder imbatible un viernes más. Supera en casi 6 puntos a su rival en Prime Time”, se puede leer. Sobre estos datos, hay que resaltar que el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona cosechaba un 12,5% de cuota de pantalla, remontando así con respecto a la semana pasada.

Carlo Costanzia: "He tenido que aprender a vivir otra vez"

Carlo Costanzia ha reconocido que la última etapa de su vida lo ha pasado mal debido a los problemas y situaciones que le ha tocado vivir. "Me podría haber vuelto a refugiar en las drogas. No lo he hecho. Yo ahora mismo vivo de un trabajo normal. Llego a malas penas a final de mes. Vivo en un barrio obrero donde puedo permitirme pagar un alquiler bajo. Tengo que afrontar una realidad y durante 15 meses no puedo salir de Madrid. Por primera vez en la vida estaba teniendo todo controlado: estaba sanando mis demonios y he tenido que aprender a vivir otra vez", comentaba. De la misma manera, el joven ha recalcado que empezó a tomar antidepresivos desde que tenía siete años y empezó a consumir sustancias con diez años. Estos primeros flirteos con las drogas se debieron a "un acto de rebeldía que pasa a ser un oasis personal. Una vía de escape".