SEMANA ha investigado en qué punto se encuentra exactamente el disco de Enrique Ponce. ¿Ha dejado el diestro los toros por la música?

Enrique Ponce anunció este lunes que dejaba los ruedos. «He decidido retirarme», dijo en un escueto comunicado. El torero no ha desvelado los motivos, tan solo ha aclarado que se trata de un alto en su camino. Mientras tanto las redes sociales se preguntan si su objetivo es probar suerte en la música, esa faceta que a él tanto le remueve por dentro. Hace meses que se anunció que estaba inmerso en la grabación de un disco, no obstante, poco más se supo después de este trabajo discográfico. Ahora SEMANA ha querido saber qué ha sido de la grabación, así como su próximo lanzamiento y es que se perdió la pista a este proyecto en el que Ponce había puesto tanta ilusión. Según nos desvela Materia Prima -quien ha producido, compuesto y dirigido el disco-, se encuentra en el mismo punto que hace algunos meses, lo que se traduce en que Ponce no ha dejado el mundo de los toros por la música. Al menos, de momento.

Son 10 canciones que «son auténtico espectáculo» y que conquistarán a la audiencia. Ponce y su equipo están muy emocionados y felices con el resultado obtenido, pero todavía no tienen una fecha en la cabeza. No quieren entrar a valorar cuál es el freno para que vea la luz, eso sí, insisten en que ha sido un placer trabajar con el torero. Son muchas las expectativas puestas en él como cantante, prueba de ello, la opinión de algunos críticos musicales. Su talento y su timbre ha sido muy aplaudidos y así nos lo confirma el productor musical, Alejandro Abad a esta revista: «Debo decir que me ha sorprendido muy gratamente. Lo hace bastante bien…Es un estilo que no es vigente y que no está funcionando como por ejemplo el reggaetón. Eso no resta mérito a lo que él está haciendo…». Este experto en la materia, recomienda a Ponce que sus letras sean autobiográficas, ya que así acapararía todavía mayor atención, aunque es una incógnita si ha hecho caso a esta recomendación.

A pesar de que la gente que le acompaña en este sueño se muestra cauta y apenas quiere dar detalles, sí confirman que están satisfechos con el trabajo hecho hasta ahora. La pandemia no ha sido fácil para ningún artista, por lo que asesorados por entendidos en la industria, podrían haber aparcado su lanzamiento. El mercado está revuelto y no está siendo fácil, aunque Alejandro Abad insiste en que Ponce hace bien persiguiendo sus sueños. Otra de las bazas que pueden funcionarle al torero es el dueto con el que está previsto contar, Julio Iglesias. Ambos son amigos y tienen una excelente relación, pero ¿cómo puede funcionar una canción de esta pareja? «Julio Iglesias continúa siendo el cantante más internacional español, aunque sea muy mayor», dice Abad a este medio.

La decisión del diestro de Chiva ha dejado boquiabiertos a muchos. Enrique Ponce se retira por un tiempo indefinido y lo hace justo a punto de cumplirse un año desde que se hiciera pública su separación de Paloma Cuevas. Sin divorcio ratificado, él desaparecido de las redes sociales y con un futuro incierto, son muchas las preguntas que sobrevuelan sobre su nombre.