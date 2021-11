David Bisbal, positivo en Covid-19 tras un mes alejado de los suyos: «Me parte el corazón»

David Bisbal está viviendo un momento muy agridulce. Después del éxito cosechado en su gira por los Estados Unidos, donde se ha recorrido los escenarios emblemáticos al otro lado del charco, ha regresado a España con una mala noticia: su positivo en coronavirus. A su llegada al país se ha sometido a un control sanitario debido a que iba a grabar la semifinal de ‘La Voz Kids’ con la sorpresa de que ha dado positivo. Sin todavía poder acercarse a su familia, el almeriense se encuentra en cuarentena en su casa de San Sebastián de los Reyes con el cuidado «a distancia» de su mujer, Rosanna Zanetti. Ha sido el propio cantante quien ha revelado su positivo: «Ya estoy en España pero me gustaría compartir con vosotros antes que nada que a mi llegada a Madrid, de manera responsable, siempre nos realizamos controles sanitarios para ir a ‘La Voz Kids’ y me detectaron Covid-19″, ha comenzado diciendo en el vídeo que puedes ver al comienzo de esta noticia.

David Bisbal, roto al no poder abrazar a su familia después de un mes separados

El almeriense se ha pasado todo el mes de octubre (le ha pillado incluso el primer cumpleaños de su hija Bianca) de gira estadounidense. Echando de menos a los suyos, su primer pensamiento al llegar era poder abrazar a los suyos, algo que no ha podido hacer y que le ha roto: «La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa y eso me parte el corazón. Así que todavía ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento».

David Bisbal ha revelado cómo se encuentra tras dar el positivo en Covid-19: «Si es cierto que los sanitarios me dicen que me estoy recuperando muy rápidamente, que mi carga viral es baja y por lo tanto, tengo esperanzas. Pero hasta que no dé negativo no puedo retomar mi agenda de trabajo. Me da mucha pena porque ya esta semana tenía las grabaciones de la semifinal de ‘La Voz Kids’ y mi concierto final de la gira ‘En tus planes’ en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Pero menos mal que tengo un equipo súper rápido y eficiente, ya que ya hemos encontrado otra alternativa (…)», ha explicado.

El cantante pide responsabilidad: «Ánimo a la gente a que no baje la guardia»

No ha querido terminar su vídeo que ha compartido a través de las redes sin pedir responsabilidad a todos sus seguidores. Tal y como él mismo ha revelado, el coronavirus todavía no ha desaparecido y hay que llevar cuidado porque seguimos contagiándonos: «Por último una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del covid, tengo mi pauta completa al cien por cien pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que ánimo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible», ha sentenciado.