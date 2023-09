El cantante almeriense ha presentado en el FesTVAL de Vitoria su próximo documental: ‘El documental: Bisbal’. Una documental en el que comparte aspectos íntimos de su vida como la el Alzheimer que padece su padre Pepe o cómo ha vivido las polémicas en torno a sus relaciones personales y familiares. SEMANA se ha sentado con el artista y le hemos preguntados por esto y, por supuesto, la última polémica en redes sociales en el que le acusaban de defecar en el metro.

Es la primera vez que muestras a tu padre y la enfermedad que padece.

Todos tenemos padres y son momentos realmente difícil. Mi familia siempre han sabido estar en un segundo plano, que por cierto, han elegido ellos. Esto es un homenaje a ellos porque son mi motor.

¿Cómo esta él?

Desgraciadamente mi Pepe, ya no es mi pepe. No recuerda a nadie y a mi madre tampoco. Hace unos años eso ya no pasaba, él recordaba a todos… Ahora le pregunto que quién soy y no lo sabe.

¿Y cómo vives eso, David?

En ese momento se me rompe el corazón. Esa dificultad está dentro de mi vida y tengo que aceptarlo. Es muy difícil y vivirlo en casa es muy duro. Tengo que seguir adelante por nosotros y no por él.

Saldrá tu mujer e hijos.

Siempre he preservado la intimidad de mis hijos, la familia está presente y siempre he huido de la polémica para buscar oportunidades de trabajo. Me gusta mi trabajo y expresar a la gente que es importante esforzarse para conseguir las cosas.

¿Has sufrido cuando se han expuestos asuntos de tu vida privada?

Yo siempre he tenido buena relación con los medios. Han sufrido más mis familiares y amigos y que yo. Esto es una manera respetuosa de decirles a la gente que yo soy como cualquiera de ellos. Ha habido momentos duros, pero al final las aguas se calman. Se pueden inventar mil cosas, pero siempre que estoy cara a cara con ellos me han respetado. Es lo único que me importa.

David Bisbal: "Cuando hablaba de abrazos, el suyo ha sido el que más me ha costado no tener"

¿Sólo cuando uno se siente fuerte puede contar las debilidades que has mostrado?

Lo momentos de más dificultad los he sobrellevado de una mejor manera porque no quería sufrirlo en soledad. Siempre he pedido un abrazo y jamás he estado solo. He tenido a grandes personas que han estado a mi lado y eso, en momentos flojos, me han ayudado a volver a estar fuerte. Cualquier persona puede haber pasado las misma cosas que yo. Todos nos encontramos piedras y en este documental es un reflejo de lo que es la vida.

También hablas de la pérdida de tu amigo Eduardo Mena y lo difícil que fue marcha.

La pérdida de Eduardo ha sido la primera de mi vida. Todos los días nos conectábamos y entrenábamos juntos. Todavía sigue siendo durísimo y tengo su voz grabada en mi memoria. Yo le hago muchas preguntas y en ese sentido me acompaña. Al principio, cuando hablaba de los abrazos, el suyo ha sido el que más me ha costado no tener. Me duele que mis hijos no lo vayan a conocer o que no vea casarse a mi hija. Me duele mucho todavía.

¿En este balance que haces en este documental te ha servido para cerrar alguna herida?

Yo tengo muchas cicatrices aunque la gente me vea sonreír siempre. Yo las tengo ahí y me gusta vérmelas porque me recuerda que las he superado los obstáculos.

Nos puedes aclarar la polémica del metro.

Jamás he respondido a ninguna polémica como para contestar a esa. El que lo hizo es un artista. Muy ingenioso, de verdad. Pero le habéis dando mucho más bombo vosotros. Mi hermana me mandó un mensaje partiéndose de la risa. Yo soy muy bromista, pero el copy y pega hace mucho daño.

¿Cuando tú visualizas dónde estarás dentro de 20 años?

Quisiera seguir en el mundo de la música y por eso me cuido mucho para mantener mi rango vocal. Ahora tengo 44 años y estoy disfrutando de mi voz más que nunca. No quiero ser un esclavo de mis canciones y cuando ya no pueda no las cantaré. No quiero ser una caricatura de mi mismo. Quiero tener una carrera longeva, pero tengo que ser disciplinada.

¿Qué te viene a la mente con 'Operación Triunfo 1'?

Me cambió la vida y siempre le voy a estar agradecido. Era un concurso musical, pero donde hicimos participes a la gente de nuestras ilusiones. Por eso creo que llegó a los corazones de todo el mundo. Yo en este trabajo quiero que vean las cosas bonitas pero, también, las menos bonitas.

¿Son 20 años lo que separa el triunfo del verdadero éxito?

Para mi lo más importante es haber cumplido mi sueño. Yo lo cumplí y también me he dado cuenta que lo más difícil es mantenerlo. No hablo solo de la música sino todo lo que me rodea, como por ejemplo, mi familia.

¿Es verdad que tienes canciones a la que llegaste a coger cierta manía?

He tenido amor odio con algunas de mis canciones. ‘Corazón Latino’ y ‘Bulería’. Esta última la dejé de cantar por diez años. Ahora le he metido arreglos y las he vuelto a disfrutar.