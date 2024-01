Vídeo: EUROPA PRESS.

David Bisbal (44 años) siempre se ha decantado por apoyar las causas benéficas. Y por esto se ha convertido en noticia en las últimas horas. Y es que el cantante ha acudido al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo para actuar ante la sorpresa de todos los pacientes y el personal del centro médico. Precisamente ha elegido este hospital porque es ahí donde estuvo ingresado su hermano, José María, hace apenas unas semanas tras ser afectado por una lesión medular.

El hermano de David Bisbal ha tenido que adaptarse a su nueva vida en una silla de ruedas. Estuvo ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, pero recibió el alta el pasado mes de noviembre. El que fuera concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha visitado este centro sin que nadie lo esperara. Después de saludar a todos los pacientes y de compartir alguna que otra conversación con ellos, David ha hecho un pequeña actuación para todos. Y sus caras reflejaban la gran ilusión que les ha hecho esta visita sorpresa.

El cantante actuó por sorpresa y los pacientes no podían creérselo

Vídeo: EUROPA PRESS.

Han sido unos meses complicados para el hermano de David Bisbal, que ahora ha encontado una afición a un deporte: "No ha venido José Mari. Está en Almería, que está ahora mismo enamoradísimo con el bádminton y ha encontrado una vocación brutal", ha reconocido el cantante sobre lo bien que ve a su hermano ahora. Y el almeriense no ha tenido dudas de tener un detallazo con el hospital que ha cuidado a su hermano. De hecho, ¿qué mejor detalle que llevar su música a los pasillos del hospital? Nada más entrar en el hospital y tras saludar a todos los presentes, el cantante ha recordado sus canciones más míticas, que todos han cantado junto a él. Como no podía ser de otra manera, no han faltado los móviles. Y es que no todos los días se recibe una visita como esta, por lo que todos querían grabar la presencia de David Bisbal en el hospital.