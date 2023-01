Malas noticias para Dani Alves. El exjugador del FC Barcelona será detenido este viernes por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre, según ha informado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. Será a primera hora de la mañana de este 20 de enero, en la comisaría de Les Corts, donde será interrogado. Después será trasladado en un vehículo policial hasta los calabozos de los juzgados y allí testificará ante la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona.

Carlos Quílez ha actualizado el caso en el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3: «Antes de 48 horas Dani Alves va a declarar, primero como detenido, y luego como investigado, ante los Mossos d’Esquadra y ante la juez de instrucción número 15 en Barcelona por la presunta agresión sexual que habría cometido en la discoteca».

Dani Alves «comparecerá en calidad de detenido» el próximo viernes

En la actualidad, el futbolista juega en el Pumas mexicano, equipo por el que fichó en julio de 2022 tras finalizar su segunda temporada con el club blaugrana. No obstante, según informa el programa de Antena 3, el lateral derecho se ha desplazado el país donde reside a la ciudad catalana para asistir el funeral de de su suegra. «Está en España desde ayer, ha añadido el periodista. «Han transcurrido 15 días desde la denuncia, y desde el primer momento los abogados han hablado con la policía explicando que su cliente estaba a su disposición». Así, en pocas horas, Alves «comparecerá en calidad de detenido. Coloquialmente, que será fichado por la policía. Será fotografiado y se usará su huella. Y desde entonces Dani Alves tendrá antecedentes penales», han puntualizado desde el espacio de Atresmedia.

El titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la supuesta agresión sexual de Alves a una joven tras recibir la denuncia que la mujer presentó ante los Mossos d’Esquadra, según fuentes jurídicas. La denunciante, que se encontraba con unos amigos de fiesta en la mencionada sala de fiestas, ha relatado que el futbolista brasileño le hizo tocamientos por debajo de la ropa interior sin su consentimiento. Esto sucedió cuando Alves se encontraba en Barcelona de vacaciones tras su participación con la selección brasileña en el Mundial de Qatar.

Alves niega haber su supuesta agresión a una mujer: «No sé quién es esa señorita, no la conozco»

Tras el incidente, la mujer, acompañada de sus amigos, informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activaron el protocolo pertinente en estos casos y avisaron a los agentes de la policía. Poco después se trasladaron al lugar de los hechos agentes de los Mossos d’Esquadra, que tomaron declaración a la mujer. Esta no formalizó la denuncia por agresión sexual hasta el 2 de enero, unos días más tarde.

Ante las acusaciones que pesan sobre él, Dabi Alves se ha defendido. Y ha emitido un vídeo a través del programa ‘Y ahora Sonsoles’ en el que niega todos los hechos: «Me gustaría desmentir todo. «Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo sabe que me gusta bailar. Pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno… No sé quién es esa señorita, no la conozco».