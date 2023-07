¡Buenísimas noticias! Cristina Pedroche y David Muñoz han dado la bienvenida a su primer hijo en común. La llegada del retoño supone un auténtico broche de oro para la relación de la presentadora y el reputado chef. El bebé y la madre se encuentran en perfectas condiciones. y los felices padres no pueden estar más emocionados. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, su primer descendiente ha nacido este viernes a las 4:15 horas en el Hospital Montepríncipe de Madrid, adonde la presentadora ingresó este jueves a las 19 horas.

"La madre y el bebé están bien. Ha sido un parto rápido, sin complicaciones", nos dicen a SEMANA

Cristina Pedroche y David Muñoz contaban las horas y los días para tener en brazos a su bebé. Y ya por fin lo tienen.

Fuentes cercanas a la madrileña indican a SEMANA que Pedroche "se encuentra en una planta diferente a maternidad" y que "la han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones". La conductora ha sido madre por "parto natural" y, tal y como nos deslizan, todo ha ido bien: "La madre y su retoño están bien. Ha sido un parto rápido, sin complicaciones". A lo largo de estos nueve meses, la presentadora no ha dudado en compartir con todos cómo avanzada su estado de gestación. Gracias a sus redes sociales, nos ha hecho partícipes de sus sensaciones, ilusiones y miedos. Aunque al principio la publicación de su embarazo por parte de un medio fue un auténtico shock para ella, la colaboradora de 'Zapeando' ha reconocido que estaba muy expectante por vivir este nuevo capítulo de su vida.

La llegada del bebé ha sido a través del hipnoparto, una técnica que ha seguido para controlar su respiración y hacer mucha meditación. "Me levanto súper temprano para el curso de preparación al parto. Estoy haciendo dos, por contrastar. Más los libros que me estoy leyendo, más los apuntes que voy cogiendo... Pero, de verdad, desde aquí os recomiendo el hipnoparto. Piel de gallina. Estoy a topísimo. La palabra hipnosis la rechazamos, porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas. Nadie te hipnotiza", explicaba ella misma. "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", detallaba. Con este bebé ponen el broche de oro a su relación que comenzó a finales de 2014. Un año después decidieron darse el "sí, quiero" en el marco de una boda celebrada por sorpresa en su hogar ante un notario. Una celebración que quisieron vivir en la más estricta intimidad con un toque muy informal. Tanto la presentadora como el cocinero estaban vestidos con vaqueros, camiseta y zapatillas.

El juramento de Cristina Pedroche a su bebé

Cristina Pedroche está viviendo esta etapa de la forma más dulce posible, aunque no deja de tener algunos temores. Meses antes de dar a luz, aseguraba que estaba convencida de que dará el 10 % de ella misma para que su pequeña sea feliz y que se esforzará para darle todas las herramientas que tenga en su mano para que cumpla sus sueños. De hecho, se plantea incluso aprender a cocinar. "Te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo. Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte. De alimentarte con mi propio cuerpo. Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte", llegó a asegurar.