Cristina Pedroche está encantada con su maternidad. Siempre que tiene oportunidad, la presentadora de las Campanadas de Antena 3 aprovecha su presencia en redes sociales para hacer referencia a algunas situaciones cotidianas propias de su situación como madre primeriza. Algo que ha vuelto a llevar a cabo a través de su cuenta de Instagram al documentar con imágenes un suceso de lo más natural al que la esposa de David Muñoz ha querido dar un toque de humor.

Ataviada con un peto rosa fucsia al más puro estilo Barbie, Cristina Pedroche ha tomado la cámara de su móvil para hacerse un selfie enfocando a la parte de su pecho, ligeramente manchada: "Cuando estaba embarazada me daba miedo no tener leche o que no fuera buena y que no la alimentara. (Hoy hemos ido al pediatra y está más que perfecta😍) Y claro, la miro, y se me sale la leche😂😂😂. Los miedos están para superarlos 💪🏽❤️", escribía. Unas palabras cargadas de significado con las que dejaba entrever uno de los mayores temores con los que contaba justo antes de dar a luz.

Sin embargo, esa etapa de miedos parece haber llegado a su fin y la de Vallecas está disfrutando al máximo de la llegada al mundo de la pequeña Laia. Tanto es así, que Cristina no esconde ni siquiera las manchas que la lactancia deja en algunas prendas de su ropa. Una serie de anécdotas de las que Pedroche presume con orgullo ante sus más de 3 millones de seguidores, a quienes la presentadora está acercándose más que nunca en esta nueva faceta de su vida como madre.

El nuevo tatuaje de Cristina Pedroche en honor a su hija Laia

Dos semanas después de dar a luz a su primera hija junto a David Muñoz, la vallecana ha querido plasmar en su piel el nacimiento con un diseño de una ola. El tatuaje que luce Cristina en uno de sus brazos cuenta con un gran significado que ella misma ha compartido con sus fans: "Mis olas uterinas me trajeron a mi hija… Ya siempre conmigo en mi piel y en mi corazón ♥️🌊", señalaba, agradeciendo además al tatuador por su trabajo y a Carmen Moreno por su apoyo a la hora de preparar a la madre primeriza para el parto.

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los usuarios que han dejado constancia a través de comentarios de lo mucho que les gusta el diseño escogido por Pedroche para homenajear a su hija. Entre ellos Anne Igartiburu, que ha posteado tres emojis como símbolo de cariño hacia su compañera de profesión en este momento tan especial en su vida.

La presentadora de las Campanadas, la mayor protectora de la pequeña

Aunque la esposa del chef está narrando algunos de los momentos que está atravesando en sus primeros días como madre, lo que sí tiene claro es que va a salvaguardar la privacidad de su hija en todo momento. Pese a ser ella uno de los rostros más conocidos dentro de nuestras fronteras, todavía no ha hecho público el rostro de su pequeña ni parece tener ninguna intención de hacerlo, al menos por ahora.

Este es un movimiento que muchos de sus fans han aplaudido, ya que la modelo en multitud de ocasiones ha recibido críticas por algunas de sus actitudes y especialmente por los despampanantes trajes con los que aparece en televisión cada Nochevieja. Unos comentarios negativos que no quiere que salpiquen a su hija, a quien prefiere mantener al margen del universo 2.0.