Después de conocer la ruptura entre Alexia Rivas y Alfonso Merlos, Marta López le envía un consejito a la periodista. ¿De qué se trata?

La ruptura que ha anunciado en exclusiva SEMANA este miércoles entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas sigue dando mucho de que hablar. Marta López, quien mantuviera una relación paralela con el político cuando salió a la luz este romance, ha querido hablar sobre lo ocurrido el mismo día que salta la noticia. La colaboradora de televisión se ha sentado en su puesto de trabajo y ha aprovechado su presencia para además enviarle un consejo a Alexia Rivas: «Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar«, le espeta Marta a Alexia. Hay que recordar que Alexia dejó su puesto de trabajo como redactora de ‘Socialité’, además de que demandó a Mediaset.

Marta López recuerda la demanda de Alexia Rivas a Mediaset

Hay que echar la vista hacia atrás para entender la declaración de Marta López. Alexia Rivas y Alfonso Merlos comenzaron su relación en pleno confinamiento e incluso llegaron a saltárselo, por lo que ambos fueron muy criticados por esa actitud. Fue tal que la periodista se cogió la baja médica tras varios ataques de ansiedad y posteriormente abandonó su puesto de trabajo. La cosa no quedó ahí, ya que además, la reportera de Mediaset habría acusado a los programas de La Fábrica de la Tele “de hacer daño, menospreciar y desmerecer” a su persona.

El hecho de verse en todos los programas de televisión pudo con ella y tuvo que acudir al hospital de Urgencias con síntomas similares a los de un cuadro de ansiedad (dificultad para respirar, palpitaciones, nerviosismo…) y posteriormente el médico de familia le concedió la baja médica. Alexia tenía claro quienes eran los culpables de su estado de salud: sus propios jefes. Y así se lo hizo saber a ellos a través de sus abogados con un burofax al que tuvo acceso SEMANA. En este escrito dejaba muy claro que no se lo va a perdonar. Alexia Rivas habría apuntado directamente a la empresa para la que trabaja, La Fábrica de la Tele, la productora responsable de los programas ‘Sálvame’, ‘Socialité’ y ‘Sábado Deluxe’.

Alexia Rivas mandó un burofax a sus jefes

Para Alexia, estos programas “han vertido de manera indiscriminada comentarios sobre mi persona, inequívocamente injuriosos o vejatorios, con un contenido claramente ofensivo y difamatorio, y que resultan innecesarias para expresar la opinión o valoración de que se trate, atacando directamente mi honor, mi integridad moral, mi imagen y mi reputación, personal y profesional, con información que no es veraz, ni objetiva, ni contrastada”. La periodista, asegura que “esta campaña de descrédito” se ha realizado con el ánimo “de hacer daño, menospreciar y desmerecer” su persona.

A lo largo de este escrito, Alexia se mostró bastante dura utilizando términos tales como “hostigamiento”, “fustigamiento”, “asedio”, “humillación”, “persecución”, “bullying”, “mobbing”… y otros muchos más del estilo. En este burofax, además de requerir que los programas de Mediaset dejasen de hablar de ella, Alexia aseguraba que iba a iniciar acciones legales contra los responsables de estos programas tanto en el ámbito laboral como en el civil.

Lo que opina Marta López de la ruptura

Durante su intervención de este miércoles en el programa en el que trabaja, ‘Ya es mediodía’, Marta López ha confirmado que ella ya conocía esta ruptura: «A ver en cuanto a la ruptura de ellos dos es algo que ya sabía. Es desde hace mes o mes y medio, pero han estado haciendo el papelón», cuenta. A pesar de que la colaboradora de televisión desconoce los motivos que le hayan podido llevar a tomar esta decisión, ella tiene una ligera idea de lo que ha pasado: «Alfonso es un chico majísimo y un caballero, y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco», ha contado.

Además, por si fuera poco, Marta López le ha echado un capote a Alfonso Merlos: «Yo siempre he dicho que no me parecía bien que él perdiera mi trabajo por lo que pasó conmigo», cuenta. Marta López ha asegurado que no cree que Alfonso Merlos dé el paso de volver a intentar retomar la relación con ella: «No creo que tenga valor. Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí, pero el no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que sí», ha sentenciado.