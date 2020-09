Claudia Osborne, la hija de Bertín Osborne, nos muestra su lado más personal en su primer libro ‘Lo mejor de ti’. Hablamos con ella

Este martes 25, Claudia Osborne lanza su primer libro, ‘Lo mejor de ti’. La pérdida de su madre siendo ella una niña, un trastorno alimentario, dos depresiones… Partiendo de sus propias vivencias y de su experiencia como coach, la hija de Bertín Osborne da las claves que ayudarán a comprendernos, aceptarnos, querernos y mejorarnos la autoestima. SEMANA ha podido hablar con ella que nos cuenta todos los detalles de este nuevo proyecto profesional en el que se abre en canal como nunca lo había hecho antes.

En tu caso el coaching ha cambiado completamente tu vida, ¿no? Cuéntanos un poquito.

El coaching ha sido el principio de un gran cambio. Estoy muy agradecida y se ha convertido en mi profesión.

En el libro nos enseñas a conocernos, a cuidarnos más… ¿crees que en el día a día vamos tan rápido que ni siquiera nos paramos a ello?

Yo creo que veníamos de hacer las cosas de manera muy automática, pero estos últimos tiempos cada vez encuentro a más personas que se están dando cuenta de que es bastante importante pararse. Eso me parece algo bueno. No sé si es algo que ha traído la pandemia, los tiempos en general o la conexión entre diferentes culturas, pero sí que estoy viendo un cambio general y me gusta.

Y a ti la pandemia, ¿también te ha cambiado el chip o ya venía de antes y ahora se ha transformado un poco?

A todos nos ha afectado mucho y nos hemos tenido que adaptar. Creo que mi cambio empezó un poco antes y gracias a la pandemia, lo estoy viendo en más personas. Vienen a verme muchas más personas.

En el libro también nos das claves para querernos y avanzar, ¿a ti que te ha supuesto escribir Lo mejor de ti?

Para mí ha sido un proceso muy terapéutico porque una cosa es hacer el camino tú con la persona que te está acompañando y otra es dejarlo por escrito. Escribir tiene ese componente como muy terapéutico. A mí personalmente me ha ayudado mucho a aclarar ideas y a reafirmarme en otras. Solo espero que ayude a alguien más.

Claudia Osborne se desnuda en cuerpo y alma en este libro

En el libro también nos hablas de experiencias personales, ¿cómo ha sido para ti desnudarte por primera vez de una manera tan fuerte ante todos?

Desde el principio fui consciente de que había muchas cosas de las que iba a hablar que iban a sorprender y que podían ser objeto de cotilleo o crítica. Creo que la razón por las que las he dejado en el libro era porque era muy importante para mí que el lector tuviera el testimonio de una persona que de primera mano le cuenta lo que le pasa por dentro cuando encuentra el camino.

¿Qué te dijo tu padre cuando le dijiste que te lanzabas a esta aventura?

Mi padre muy contento, muy orgulloso… Estaba deseando de poder leer el libro.

¿Todavía no lo ha podido leer?

No, todavía no. Justo este fin de semana he estado con él y he podido regalárselo y estaba deseando de leerlo. Le ha faltado tiempo para abrir las páginas.

Habitualmente los escritores le dais los proyectos a alguien del círculo más cercano para que dé su opinión, ¿tú le has podido dar tu obra a alguien y qué ha opinado al respecto?

No, y además no he querido hacerlo. Mi libro era algo muy personal mío y con un público objetivo muy particular. Mi mayor crítico va a ser alguien que está en el camino de la sanación y de verdad utilice el libro para hacerlo.

‘Lo mejor de ti’ está dedicado a sus tres hermanas

El libro también se lo dedicas a tus tres hermanas, pero creo que haces especial hincapié en Eugenia, ¿qué significa ella para ti?

Eugenia y yo estamos muy cercanas en edad y entonces mi infancia hemos sido ella y yo la mayoría del tiempo. Yo creo que por esa razón ha sido la más presente en toda mi evolución.

En una de las partes también te sinceras sobre un trastorno de alimentación que sufriste y creo que haces referencia a ella como tu cuidadora.

Sí, la época más dura de mi trastorno, Eugenia fue la que me ayudó más.

Esto duró más o menos como unos siete años

Bueno dura mucho. Desde los 15 hasta los 22 que empecé a tratarme.

En cuanto a tu madre, ¿tú crees que ella estaría muy orgullosa de ti?

Sí, yo creo que sí.

¿Qué crees que te diría?

Creo que me diría exactamente eso, que está muy orgullosa de mí, que me quiere mucho y que estoy en el camino correcto.

Además de Eugenia, ¿quién más te ayudó a recuperar esas ganas de vivir que dices que habías perdido?

Me ayudó el psicólogo el primero. Mi hermana Eugenia me ayudó a encontrar la ayuda que necesitaba y estuvo apoyándome al pie del cañón. También estuvieron mi padre, Fabiola, mis hermanas… mi hermana pequeña era muy pequeña y Alejandra estaba en Sevilla, pero todos se volcaron muchísima.

¿Cómo es ese momento en el que uno se sincera y se abre así con la familia?

Yo creo que es como un paso muy grande hacia la curación. Hasta que no lo reconoces en voz alta, no estás ayudándote. Es un gran paso en la dirección correcta.

