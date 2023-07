Chenoa, espectacular en bikini a los 48 años

Tras acudir a la boda de su amiga Soraya Arnelas, Chenoa ha dado el pistoletazo de salida a su verano de desconexión. Un merecido tiempo de relax después de un año de trabajo. En los últimos meses la hemos visto como jurado del programa 'Tu cara me suena' y haciendo lo que más le gusta: cantar delante de su público. Desde su lugar de vacaciones nos regalaba unas bonitas instantáneas en bikini. ¡No puede estar más espectacular a los 48 años.

"Relax Time ☀️🏖️🌅🍹 #Mood #Desconexión Besitos 💋💋 Os quiero!", afirmaba la cantante con una piña colada en la mano. Lo primero que ha hecho ha sido relajarse durante una jornada de sol y playa. Está acompañada por su marido, Miguel Sánchez Encinas. Aunque no le ha mostrado en redes, sí que ha publicado la significativa imagen de dos cocos sobre la arena. Su tonificada figura no ha pasado inadvertida entre su legión de fans. "Pivonazo", le decía una seguidora. Mientras que otra añadía lo siguiente: "Estás guapísima y el bikini me encanta". La cantante posaba con un traje de baño de cuadros blanco y negro y un favorecedor volante en el escote. Su silueta es el resultado de una exigente rutina deportiva de la que hace partícipes habitualmente a su familia virtual.

Chenoa, primer aniversario de boda

La artista acaba de celebrar su primer aniversario de boda con el jefe del servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. La pareja se casó el 17 de junio de 2022 en el marco de un romántico enlace que tuvo como escenario la isla de Mallorca. En la privilegiada Sierra de Tramuntana estuvo acompañada por algunos excompañeros de 'OT', entre ellos, Geno, Alejandro Parreño, Gisela y Natalia. Siempre discreta en todo lo referente al ámbito personal, no realizó ninguna publicación en redes en alusión a su primer año como casada. Un aniversario que vivió subiéndose de nuevo a las tablas. Tuvo que actuar en concierto durante las fiestas de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. "Mil gracias por la noche de ayer, fue un gusto y un place. Gracias a todos los que vinisteis y por hacer que fuera inolvidable", indicaba.