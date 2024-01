Chenoa: “Estoy en una etapa muy explosiva”

Está en su mejor momento profesional y no oculta su felicidad al hablarnos de ello. Chenoa (48) es, además de presentadora de OT, jurado de Tu cara me suena y tener su propio programa de radio, una de las próximas concursantes de la cuarta edición de El desafío. Un momento dulce en lo laboral que piensa exprimir al máximo. Pero ella lo tiene claro, quiere disfrutar de este éxito, porque se lo ha currado mucho y así mismo nos lo cuenta a SEMANA. “Soy una tía positiva y con mucha convicción”, nos dice.

No ha sido un año fácil en lo personal, pero, en cambio, en lo profesional te has empoderado.

Llevo en los medios de comunicación desde los 26 años, y ahora tengo 48. Creo que habéis vivido muchas fases de mi vida y siempre he trabajado duro. Soy una tipa que curra y jamás me habéis visto decir que no a algo en ninguna etapa de mi vida. Yo disocio bastante bien lo que es mi parte profesional y mi parte personal.

¿Y en qué momento de tu vida te encuentras?

Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida muy explosiva. Yo conozco los subidones y bajones de mi profesión, pero en este caso estoy subiendo a un nivel que me está gustando. El otro día una persona decía que nos pagaban por tres minutos de actuación. Sí, pero también me pagan por los 50 días que estoy estudiando, en los que me esfuerzo y me levanto temprano.

Todos los compañeros parecen encantados con la experiencia de El desafío, pero a ti te veo un poquito contrariada.

Es que hay pruebas que me ha encantado hacer, pero ha habido otras que me han supuesto un trauma potente. Yo tengo fobias, no miedo, y he tenido que enfrentarme a muchas de ellas.

Ejercer de jurado en formatos como Tu cara me suena, ¿te ha hecho empatizar más con el jurado?

Yo no empaticé nada con el jurado. Lo siento, te puedo vender la moto, pero es que no empaticé con ellos. El bien ‘quedismo’ no pega conmigo. Yo realmente sé que tienen dificultad para valorar, pero existe una gala en concreto en la que su actuación me pareció muy injusta y se me ve muy mosqueada.

Aceptaste este proyecto antes de conocer que serías la presentadora de Operación triunfo. Pero, de haberlo sabido ¿crees que te hubieras convertido igualmente en concursante de este formato?

Absolutamente. Estoy convencida de que los proyectos que tienen este calibre son una oportunidad para lo que tú necesites. Y depende también del momento vital que estés viviendo. Evidentemente, si estás en una situación un poco endeble a nivel de seguridad personal y demás, pues quizás no lo haría por una cuestión de respeto y responsabilidad hacia donde estoy trabajando. Yo quiero dar lo mejor y si no estoy en ese momento, no lo haría.