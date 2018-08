Chabelita Pantoja, indignada al sufrir una estafa en Internet

Hoy en día no hay influencer que no adquiera sus prendas a través de tiendas online. La comodidad que supone comprar en un solo click y que llegue a la puerta de casa acaba venciendo a la ventaja de verse con ellas puestas en la mayoría de los casos. No obstante, hay quien no se termina de fiar del negocio virtual y bien habría hecho Chabelita en desconfiar.

La hija de Isabel Pantoja ha sido estafada por una tienda de ropa femenina. Hizo un pedido hace bastante tiempo y, tras pagarlo, todavía no ha llegado. Lo peor no es eso, sino que tiene pinta de que no va a recibirlo nunca.