Con motivo de su 52 cumpleaños, la cantante ha compartido una romántica foto con el actor con la que pone fin al secretismo sobre su relación.

Jennifer López se encuentra en uno de los momentos más importantes y dulces de su vida después de comenzar una nueva etapa tras su separación de Álex Rodríguez y el comienzo de su nueva relación con Ben Affleck. Este sábado, con motivo de su 52 cumpleaños, la cantante ha compartido, por fin, su primer posado junto al actor en esta segunda oportunidad que les ha brindado la vida. Una romántica foto que ha corrido com la pólvora por las redes sociales y que deja patente que ambos están pasando por un momento de lo más especial.

Jennifer López ha celebrado su 52 cumpleaños en alta mar y no ha dudado en inmortalizar algunos de los mejores momentos de su velada. La cantante ha compartido en sus redes sociales algunas instantáneas de su día más especial y en ellas hemos podido ver como la actriz pone fin al secretismo en su relación con Ben Affleck. Así, la interprete de «On The Floor» aparece junto al actor fundiéndose en un romántico beso. Un posado que confirma de forma oficial la segunda oportunidad que ambos se han dado después de que ambos rompieran su relación con sus respectivas parejas.

A lo largo de los últimos meses, Ben Affleck ha sido uno de los mayores apoyos de Jennifer López después de que esta confirmara su ruptura con Álex Rodríguez. Ambos guardaban una estrecha relación después a pesar de que rompieran su compromiso en enero de 2004. Una buena amistad que ha perdurado con los años y en la que se han dado cuenta de que podían dar un paso más allá y retomar su relación.

Aunque el hecho de publicar su primera imagen juntos supone una clara declaración de intenciones por parte de Jennifer López, lo cierto es que aún no se ha atrevido a hablar abiertamente de su relación. Según apuntan varios medios estadounidenses, esta estaría de lo más consolidada, hasta el punto de que ambos estarían manos a la obra buscando una casa para vivir juntos. Hace unas semanas, los dos actores visitaban una de las mansiones más lujosas de Billionaires Row de Holmby Hills, que se vende por 65 millones de dólares (55 millones de euros).

Jennifer López se abrió en canal y habló de los motivos de su ruptura con Álex Rodríguez

Hace tan solo una semana, Jennifer López concedía una entrevista a Ebro Darden en Apple Music y no dudaba en abrirse en canal a la hora de hablar del repentino cambio en su vida después de anunciar su separación con Álex Rodríguez. La cantante se dio cuenta de que no era feliz junto al deportista y esto propició que viera la relación desde otra perspectiva.

La actriz contó que en los últimos meses las cosas no encajaban en su relación y reconoce, aunque sin entrar en detalles, que pasaron una serie de hechos que jamás pensó que podrían suceder. «Una vez que llegas a ese punto en el que piensas: ‘Esto no está bien para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo’. Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que hace eso, las cosas se ponen en su lugar», comentaba.

La cantante es consciente de que las relaciones son como los cambios que ha tenido a lo largo de su carrera musical. Por ello explicaba que tenía que cambiar de dirección, a pesar de que pueda ser doloroso o extraño para otras personas. Está bien y está pasando por un buen momento y lo que más le importa, su familia, está tranquila. Se siente feliz por haber comenzado una nueva etapa en su vida y no es capaz de ocultar que está de nuevo ilusionada. «Amo mi vida tal y como está en este momento, me encanta lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy, a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndose continuamente», desvelaba.

Jennifer López insiste en que las relaciones se pueden asemejar a su andadura en el mundo de la música. «A veces tienes que cambiar de dirección, aunque pueda ser doloroso o le pueda parecer extraño a otras personas. Se trata solo de demostrar quién eres y de qué es lo que te parece correcto», expresaba y aclaraba que en medio de los rumores de crisis llegó a sentirse bien estando sola.