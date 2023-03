El inesperado zasca de Adele a Piqué tras ver la última actuación de Shakira

Hace apenas unos días, las imágenes de Shakira en en el plató de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' dieron la vuelta al mundo. Enfundada en un atrevido corpiño y con pantalones de cuero, la colombiana entonaba -acompañada de Bizarrap- en el conocido programa de la televisión estadounidense BZRP Music Sessions Vol. 53 , el tema en el que lanza dardos contra Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía. Su actuación fue vista en todo el planeta. Millones de personas de distintos rincones del mundo pudieron ver a la artista entonando sus ya míticas frases contra su expareja con sus hijos Milan y Sasha en el público. "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique'", espetaba, empoderada. Entre quienes han disfrutado de su actuación está Adele. la cantante británica ha reaccionado de manera contundente e incluso ha lanzado un mensaje al exjugador del FC Barcelona. "Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon... ¡oh, su exmarido está en problemas!", dijo en un momento del concierto que ofreció este fin de semana en Colombia. ¡No se pierdan el vídeo para escuchar sus comentarios!

Vídeo: Twitter

Las palabras de la intérprete de éxitos como 'Rolling in the deep' o 'Set Fire into The Rain' han calado hondo entre los seguidores de Shakira, que se cuentan por millones. El hecho de que la cantante británica se haya posicionado a favor de la de Barranquilla ha causado furor y su vídeo arropando a la colombiana ya se ha vuelto viral en las redes sociales. Así, Adele se suma al ejército de fans de 'Shak' que cantan a viva voz sus pegadizas y explosivas letras contra Gerard Piqué.

Lo cierto es que la canción que Shakira canta a dúo con Bizarrap ha provocado una auténtica revolución entre sus fans. Muchas mujeres que han sido engañadas por sus parejas han empatizado con el sencillo que ya se considera un himno al despecho y al empoderamiento femenino. “Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones. Sentí que después de poner todo esto en la canción no había fans, sino una hermandad de mujeres que han pasado por el mismo trago, que piensan de la manera que yo pienso. Escribí una canción para mí, pero pienso que también significa mucho para muchas mujeres que necesitan un foro y una voz en presente”, confesó la colombiana a Fallon.

Shakira, por cierto, ya ha tomado rumbo a España tras su breve estancia en Estados Unidos. Viajó a Nueva York para participar en el show de Jimmy Fallon, adonde se llevó a sus pequeños Milan y Sasha. Los niños no duraron en cantar e incluso aullar desde los asientos del público, donde se encontraban, mientras su madre entonaba los ya conocidos versos contra su expareja: "Esto es pa' que te mortifique'. Mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique'". Cabe destacar que Milan, 10 años, fue quien animó a Shakira a trabajar en este single a dúo con el DJ, compositor y productor argentino. “Mamá, debes colaborar con Bizarrap porque seréis número uno”, le dijo, tal y como la artista relató en la televisión estadounidense". El sencillo, que ya hecho ganar millones de dólares a Shakira, le ha servido para sanar las heridas: "Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones”.