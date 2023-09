Hacía tiempo que Cayetano Martínez de Irujo no se pronunciaba en público y mucho menos en directo. Desde la publicación de sus memorias en 2019, sus apariciones públicas fueron menguando hasta, prácticamente, desaparecer del foco mediático. A excepción de alguna que otra aparición pública, poco o nada se sabía de la vida del hijo de la duquesa de Alba. Hasta ahora. Cayetano ha reaparecido en la pequeña pantalla, donde, además de hablar de su familia, se ha referido a su novia, Bárbara Mirjan, con la que lleva ocho años de relación. "Es una mujer excepcional", ha confesado.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre la madre de sus hijos: "Genoveva es fundamental"

La vida de Cayetano Martínez de Irujo ha dado un vuelco en los últimos años. Alejado del foco mediático, el jinete olímpico vive una vida tranquila rodeado de los suyos. En especial, de sus hijos, Amina y Luis; la madre de estos, Genoveva Casanova y su actual pareja. "Genoveva y mis hijos son fundamentales. Y Bárbara es una mujer excepcional", ha confesado en el programa 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana.

De hecho, las dos mujeres de su vida se llevan fenomenal. Son varias las ocasiones en las que se ha podido ver a Bárbara y Genoveva acudir a reuniones familiares junto a Cayetano y los hijos de ambos. A tenor de las palabras de su exmarido, la empresaria mexicana, primera expulsada de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', es un pilar clave para él, a pesar de estar separados desde 2007. "Quizá Genoveva ha sustituido a mi hermana", decía el también conde de Salvatierra.

Una relación por la que pocos apostaban: "Ella tiene 27 años"

El hermano de Eugenia Martínez de Irujo lleva ocho años con Bárbara Mirjan. Se conocieron en 2016, cuando ella apenas tenía 20 años y comenzaba su carrera universitaria. Un noviazgo por el que, inicialmente, nadie apostaba dada la significativa diferencia de edad que caracteriza a la pareja. A pesar de los señalamientos, Bárbara y Cayetano Martínez de Irujo mantienen una de las relaciones más consolidadas de la crónica social y de las más discretas. "Ella tiene 27 años ahora mismo, nos llevamos 33", ha reconocido Cayetano.

Sobre la posibilidad de volver a pasar por el altar, Cayetano no lo afirma, pero tampoco lo descarta. A pesar de la insistencia de Ana Rosa Quintana para que se mojara, no ha querido desvelar si es un proyecto a futuro. Ni tan siquiera si es un tema que le preocupe a su chica. Lo que sí ha confirmado es que se encuentra muy feliz y tranquilo con Bárbara Mirjan, quien siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano.

"Estoy esperando tener una charla con Eugenia"

Sobre su relación con Eugenia, Cayetano ha reconocido que todavía tienen una conversación pendiente. "Estoy esperando tener una charla con ella para empezar de cero. Nuestras diferencias vienen de lejos, no tiene nada que ver con las memorias. Ninguno de mis hermanos se las ha leído. Solo se han enfadado por lo que les ha llegado de la prensa", declaraba.

Para el jinete, su hermana siempre fue su ojito derecho hasta que nació su hija Amina. De todos modos, "Eugenia ya no me necesita. Está contenta con su marido, está feliz en su casa, con su hija, que es lo que siempre he querido. Siempre ha estado en un pedestal y la hemos adorado todos ", ha concluido Cayetano Martínez de Irujo con cierta nostalgia.