Cayetano Martínez de Irujo, contra Rubiales: "Es un psicópata peligroso"

Sin filtros, así se manifestaba Cayetano Martínez de Irujo sobre Luis Rubiales. El Duque de Arjona no dudaba en cargar duramente contra el Presidente de la Federación Española de Fútbol horas después del comunicado emitido por Jenni Hermoso. El sonado beso en la final femenina de Sídney ha indignado al aristócrata. "Es una cosa insólita. No te puedes imaginar algo así ni en el peor de los sueños. Además, el personaje lo justifica. Realmente no está en su sano juicio", afirmaba.

Para Cayetano Martínez de Irujo -que intervino en el programa 'La última noche'- el comportamiento de Luis Rubiales no ha sido una sorpresa. "Es un tipo peligroso, la gente le tiene miedo, amenaza, es mafioso. Utiliza su poder, graba a la gente". Además, ha sido tajante sobre el discurso de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria en la que no dimitió y subrayó que había sido un "beso consentido". "Esa asamblea está basada en un sistema absolutamente clientelar y supuestamente mafioso, por todo lo que se mueve ahí dentro y cómo se mueve. Y segunda, que lo que me hizo a mí se ha quedado en parihuela, porque se ha ido superando con creces una y otra vez, sin límites, y es un psicópata peligroso". En el espacio que presenta Sandra Barneda también estuvo presente Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles. Ella denunció a Rubiales en 2016 tras años de vejaciones. "Fui la primera que di el paso, le pedí una rescisión de contrato, me pilló además con dos embarazos en los cuales él no paraba de humillarme".

La guerra entre Cayetano Martínez de Irujo y Rubiales

El Duque de Arjona y el granadino son viejos enemigos. En 2017, Cayetano Martínez de Irujo realizó unas declaraciones en televisión en las que llamó "mafioso" a Rubiales y que desataron la guerra entre ambos. "Esta mafia organizada que ahora se ha demostrado que es criminal tiene tres nombres concretos... El segundo es Luis Rubiales, que es el delfín de Ángel María Villar", dijo en 'Espejo Público'. Rubiales optó por resolver el asunto en los tribunales presentando una demanda "por intromisión ilegítima del derecho al honor". Solicitaba, además, una indemnización de 30.000 euros.

Tras pasar por la Audiencia provincial de Valencia, el caso se resolvió en el Tribunal Supremo que falló a favor del jinete. La sentencia indicaba que las declaraciones estaban "amparadas por la libertad de expresión".