El nombre de Joaquín Torres ha sonado con más fuerza que nunca en los últimos días. El arquitecto de los famosos se situaba en el ojo del huracán a raíz de una información que apuntaba a que a Tamara Falcó no le habría gustado cómo habría quedado su nuevo ático dúplex, el cual diseñó el marido de Raúl Prieto. Ahora, el profesional ha pronunciado el nombre de otro de los rostros más conocidos del panorama internacional, Penélope Cruz, para contar una anécdota que no ha gustado en absoluto a la actriz, que no ha tenido reparo en enviarle un burofax.

“He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque soy muy discreto”, contaba Joaquín Torres en ‘Espejo Público’, dejando entrever que a la musa de Pedro Almodóvar no le había gustado en absoluto que hablara de ella en el programa de las mañanas de Antena 3. Y es que, el arquitecto hizo referencia a la artista al hacer mención a la villa prefabricada que posee en San Agustín de Guadalix, en la sierra de Madrid y concretamente en la urbanización de Valdelagua. Un domicilio que fue diseñado por el catalán junto con su famoso estudio A-Cero.

Todos los detalles de la villa prefabricada de Penélope Cruz y Javier Bardem en Valdelagua

Como no podía ser de otra manera, el hogar de Penélope al norte de la capital posee todo lujo de detalles como gimnasio, piscina, jacuzzi o jardín. Todos ellos ubicados en una zona exclusiva que permite al matrimonio mantener su más absoluta privacidad, estando rodeados de otros famosos de la talla de Rocío Carrasco, Kiko Hernández, Luís Tosar o Mónica Cruz, uno de los pilares fundamentales de la vida de Penélope.

Teniendo en cuenta que la ganadora de un Premio Óscar ha querido preservar esta casa y todo lo relacionado con ella en su más absoluta intimidad, no tuvo reparo en ponerse en contacto con Joaquín cuando le escuchó hablar del tema en el espacio televisivo de Susanna Griso. Y es que, hace tan solo unos días Torres habló de las exigencias del matrimonio de actores en la construcción de su casa: “Habían escogido una madera de 30 cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madrea de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que ‘nanai, que esto es lo que hay”, comentaba.

Pero las declaraciones del arquitecto no quedaban ahí, y por si fuera poco, contó una historia sobre las visitas de la obra, en las que “había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles”: “No pueden ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (…) Las visitas de obra eran terribles”, aseguraba. ¿Seguirá confiando en él Penélope después de todo?