Carmen Lomana carga contra Tamara Falcó e Íñigo Onieva por "vender su vida": "Son mercaderes"

Carmen Lomana es uno de los rostros más conocidos de la crónica social. No hay evento que se pierda, a los que acude con sus estilismos más rompedores. De hecho, las prendas que luce suelen provocar numerosos titulares en los medios de comunicación. Pero no solo eso. La 'socialité' es una habitual en muchos platós de televisión, donde ejerce como colaboradora. Eso le ha llevado a ser muy reconocida en nuestro país.

Sin embargo, no solo es reconocida por lo que hace, también por lo que dice. Y no solo sobre ella, también sobre otros famosos. Aunque siempre ha estado muy en desacuerdo en la forma de hacer las cosas que tienen Tamara Falcó y su marido, Íñigo Onieva, no ha sido hasta ahora cuando ha querido lanzar un tremendo zasca a la pareja de moda tras su boda en El Rincón, de la que también ha opinado.

"No me gustó nada lo que hubo alrededor de esa boda, ese traje de novia, tanta tontería, tanto monetizar todo", empieza diciendo Carmen Lomana sobre el enlace del año en una entrevista a La Razón. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Y es que la 'socialité' no entiende la forma en la que han hecho las cosas: "No soporto a la gente que vende su vida. Tiene a los invitados estresados quitándoles el móvil. ¿Eso es de gente educada, de gente bien? Son mercaderes. Y todo por seguir haciendo caja, porque es lo que ha visto en su familia siempre. En su madre, que es su máximo ejemplo", dice.

Carmen Lomana los define como "mercaderes" por vender su vida

Y Carmen Lomana no solo ataca con esta declaración a Tamara Falcó, también dedica un pildorazo a su madre, Isabel Preysler. Y es que ella cree que la marquesa de Griñón tiene esa forma de proceder por culpa de lo que ha visto en casa. Para la hija de Carlos Falcó siempre ha sido algo normal, por lo que critica Carmen para ella no es algo llamativo.

Pero no es la primera vez que Carmen Lomana es tan dura con Tamara Falcó. Desde que se conociera que iba a darse el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva tras varios meses de polémica por la infidelidad del empresario, los titulares sobre el enlace no han cesado. Y tampoco tras la boda. Y eso cansó mucho a la 'socialité', que en algún momento dio su opinión al respecto en forma de queja: "Tamara ya no llora, Tamara factura, porque con todo lo que ha pasado y ha aguantado todo, está encantada", declaró rotunda.

Para Carmen Lomana no es sorprendente que se case Tamara y mucho menos todo el revuelo mediático "porque se case una chica de 43 años que no ha aportado nada a la sociedad y que tiene un novio que le ha estado poniendo los cuernos mucho tiempo".