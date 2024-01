Carmen Borrego y Terelu Campos, unidas en sus Navidades más difíciles

Carmen Borrego (57 años) y Terelu Campos (58 años) son también protagonistas del nuevo número de SEMANA. Han sido las primeras Navidades sin su madre, María Teresa Campos, por lo que han sido unos días complicados: "Hemos echado a mi madre mucho de menos esta Navidad", declaran. Las hermanas Campos se han enfrentado, más unidas que nunca, a sus primeras fiestas sin la presentadora de televisión y "ha sido duro", han dicho.

En el interior de SEMANA podrás ver un posado exclusivo de las hermanas durante una de las salidas que han hecho durante las fiestas. Y es que Carmen Borrego y Terelu Campos han tratado de pasar tiempo fuera de casa para que la ausencia de su madre no fuera tan dura. Porque su muerte está aún muy reciente. Además, reconocen que su madre era muy de Navidad. Aún así, se han querido reunir con el resto de miembros de la familia para pasar un rato juntos.

Carmen Borrego y Terelu Campos han pasado unas Navidades muy complicadas

El Día de Reyes, las hermanas quedaron para comer fuera de casa con el marido de Carmen Borrego, José Carlos, y su sobrina Carmen. A la salida del restaurante en el que comieron, la familia no dudó en posar sonrientes. Durante todos los reencuentros que han tenido esta Navidad, María Teresa Campos ha estado muy presente. El hecho de que la presentadora de televisión fuera tan de las fiestas de Navidad llevaba a sus hijas a reunirse con ella en su casa.

Durante estos ratitos, la familia no dudaba en hacerse fotos que ya quedan para el recuerdo. Ya nunca más podrán repetirse, ya que el pasado 5 de septiembre, María Teresa Campos fallecía tras sufrir un bajón en su estado de salud. Eso sí, la periodista ha estado muy presente durante estos días en el recuerdo de sus hijas, con las que estaba muy unida.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, más distanciados que nunca

Ana Obregón (68 años) y Alessandro Lequio (63 años) vuelven a dejar claro que están enfrentados. Pero, ¿cuál ha sido la última polémica? El italiano está muy molesto y se ha visto obligado a defenderse tras unas polémicas palabras de la actriz. En el interior del nuevo número de SEMANA podrás leer todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra la relación entre los padres de Aless Lequio. Una relación que está en la cuerda floja desde que Ana Obregón tomara la decisión de convertirse en abuela.

Pero Alessandro Lequio no ha podido soportar las últimas acusaciones que se han vertido sobre su persona. Tras insinuarse que él había filtrado información sobre el dinero que Ana Obregón había aportado o no a la Fundación Aless Lequio, Alessandro Lequio se defiende: "Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana", ha declarado el colaborador de televisión con el fin de que no le salpique la polémica. Lee todo sobre esta polémica en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

¿Te lo vas a perder? ¡Corre a por tu ejemplar!