Carmen Borrego, a punto de ser abuela: su nuera ingresa en el hospital para dar a luz

Carmen Borrego está a punto de ser abuela. El hijo de la colaboradora, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, han ingresado este domingo, 4 de junio, en el Hospital de La Paz de Madrid para dar a luz a su primer hijo en común, tal y como ha adelantado 'La Razón'. La hija de María Teresa Campos no tenía constancia de la noticia y se ha enterado por televisión.

Carmen Borrego cuenta las horas para convertirse en abuela de su primer nieto en un momento complicado a nivel familiar. La relación con su hijo se ha distanciado en los últimos meses. Un tema especialmente doloroso para ella como ha explicado en distintas ocasiones. En su momento reconoció que había establecido un pacto de silencio con el objetivo de recuperar la confianza de José María. "He adquirido un compromiso importante con la persona que me importa, mi hijo, y no me lo voy a saltar". La raíz del distanciamiento se debe a unos polémicos audios de Paola, mujer de José María Almoguera, que vieron la luz públicamente el año pasado donde esta se mostraba crítica con la familia Campos.

El momento delicado de Carmen Borrego

Está siendo un 2023 difícil para la hija de María Teresa Campos tanto a nivel personal como profesional. A la colaboradora le pilló por sorpresa la próxima cancelación del programa 'Sálvame', su principal fuente de ingresos. Un contratiempo laboral que se une a la delicada relación que mantiene con su hijo. Según publicó la revista SEMANA el pasado mes de mayo estaba tocando fondo y sus amigos se mostraban muy preocupados por ella. "Está atravesando uno de los peores momentos de su vida", nos decían.

Carmen Borrego ha intentado por todos los medios solucionar esta situación. "Para mí lo único importante es que nazca bien, no voy a montar ningún número", señalaba al poco de enterarse de que el nuevo miembro de la familia estaba en camino. La colaboradora ha buscado un acercamiento con su hijo, prueba de ello son los distintos mensajes que le ha dedicado a través de las redes. El pasado mes de enero publicó una foto de sus hijos y añadió el siguiente comentario: "Los amores de mi vida, sin ellos no soy nada".