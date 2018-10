3 Muy dolido con la peruana

“Dice que se alegra mucho de no estar con ella, de no haber tenido un hijo, de no tener un futuro en común y de no haberla ayudado a tener los papeles de trabajo que ella tantas veces le había pedido”, afirma Kike Calleja, que ejerció de ‘portavoz’ de Carlos Lozano.

Una historia truculenta que se está fraguando mientras sus dos ex, Miriam y Mónica, se enfrentan continuamente en la casa de Guadalix de la Sierra. ¿Cómo terminará este entuerto? Habrá que esperar para saberlo.