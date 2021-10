La sobrina de la Reina Letizia, que lleva un tiempo alejada de las redes sociales, niega que su tía pretenda silenciar su voz.

Una vez más, Carla Vigo ha vuelto a salir al paso de los comentarios que se hacen sobre ella en las redes sociales. Este miércoles, la sobrina de la Reina Letizia ha desmentido que su tía haya actuado de manera alguna para silenciar su voz. En su cuenta de Instagram, la joven ha reaccionado de inmediato ante las palabras de un usuario que le decía: «Te pegaron el toque, Carla. Admítelo: no publicas nada. Hace bien Letizia».

«No subo cosas porque me estoy centrando en otras»

Lo cierto es que la sobrina de Su Majestad la Reina lleva un tiempo siendo menos activa de lo habitual en las redes sociales. Algunos han interpretado su ‘silencio’ como la consecuencia de un hipotético ‘toque’ de Letizia. Ella lo ha desmentido de manera categórica con una contundente respuesta: «Sois muy pesados con ese tema. No subo cosas porque me estoy centrando en otras y no tengo tanto tiempo. Así de simple». Asimismo, detalla que el motivo de su distanciamiento en las plataformas digitales. «Por favor, no seáis conspiranicos y no habléis sin saber. Por favor y gracias», concluye en unas líneas que ha compartido a través de Stories.

A sus 20 años, Carla Vigo intenta hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Hace unas semanas comenzó su andadura en televisión. Fue el pasado 1 de septiembre cuando se estrenó como colaboradora del programa ‘Sobreviviré’, presentado por Nagore Robles. Sin embargo, su papel en el espacio de Mitele Plus no gustó demasiado a los espectadores. «No sabe expresarse, no hila dos frases seguidas, no tiene gracia», sentenciaba la audiencia en las redes. Y aunque a otros les gustaba su «inocencia» y su «ternura», Carla poco tardó en tomar una importante decisión.

Así, tomaba la determinación de abandonar su trabajo en Mediaset para seguir adelante con el proyecto de vida que más ilusión le hace: ser una gran actriz. De inmediato se puso en manos de la actriz Josele Román, que le da clases particulares de interpretación. Un paso con el que pretende acercarse al mundo del espectáculo, que es donde quiere desarrollar su carrera profesional. «Empezaremos por rodar un corto que estoy preparando. Escrito por mí», ha adelantado Josele.

Carla Vigo concedió su primera entrevista en exclusiva y en ella compartía con todo el país cómo es su relación con la Reina Letizia, con el Rey Felipe y con sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. También hablaba a corazón abierto de sus aspiraciones en el mundo de las artes escénicas. Un sector al que quiere dedicarse lo antes posible, ya que es el sueño de su vida. Convertida ya en una estrella mediática y en toda una ‘influencer’, ha dejado claro, una vez más, que su tía nunca ha hecho nada para silenciar su voz.