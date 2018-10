Lo que de verdad pasó entre Bustamante y Ares Teixidó

6 El motivo de las últimas declaraciones de Ares Teixidó

A pesar de que no quería contar en un principio la relación con Bustamante, Ares Teixidó siempre ha ido dejando pistas sobre ello: “A mi me lo insinuó nada más conocerse. Ella desde el primer día tenía la intención de que se supiera, porque si se sabía, la relación se solidificaba. No hablemos de relación, solo rollo”, explica Laura Fa. Y añade: “Sabiendo que no podía salir de su casa porque estaban vigilados y era secreto, un día aparece con la maleta. Qué casualidad”.

Además, Laura Fa y Ares Teixidó no mantienen una muy buena relación. Y es que un día Ares se negó a posar en un photocall junto a la propia Laura. “Ella se siente por encima del periodismo que hacemos nosotros. Para ella la prensa del corazón es mierda”, dice Laura Faz.