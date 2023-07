La boda en tiempo récord de Raquel Lozano, ex de Omar Sánchez

La exconcursante de Gran Hermano se ha dado el “sí, quiero” con su novio cuando apenas hace un año de su ruptura con el ex de Anabel Pantoja.

La de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no ha sido la única boda del fin de semana. Otros rostros conocidos dentro del universo televisivo también han escogido el 8 de julio para darse el “sí, quiero”. Este es el caso de Raquel Lozano, exconcursante de Gran Hermano y expareja de Omar Sánchez que, tras varias idas y venidas con su pareja, optaba por poner el broche de oro a su romance con su paso por el altar.

Aunque ha seguido preservando la intimidad de su ahora marido dentro del universo 2.0, siendo este un personaje anónimo, la fisioterapeuta ha compartido con sus más de 200 mil seguidores en Instagram una tierna instantánea de su gran día: "Resaca emocional del día de ayer. No puedo estar más agradecida a todos los que nos acompañasteis. Me quedo con cómo lo disfruté… De los días más felices de mi vida", ha escrito. Unas palabras con las que ha dejado entrever que disfruta de uno de los momentos más felices de su vida sentimental tras haber tomado un camino distinto al del ex de Anabel Pantoja.

Raquel Lozano y su breve historia de amor con Omar Sánchez

Si algo ha llamado la atención ante esta buena nueva es el escaso tiempo que ha pasado desde que Raquel mantuvo un romance con Omar. Hace apenas un año, ambos gozaban de un estrecho vínculo amoroso que surgía en la fiesta de cumpleaños de la que fuera concursante de Gran Hermano. Una unión que no llegaba a buen puerto y que en cuestión de semanas finalizaba, convirtiéndose ambos en archienemigos frente a las cámaras.

Tanto es así, que Lozano no tuvo reparo en entrar en Pesadilla en el paraíso para reencontrarse con su ex y ver si su relación tenía opción de retorno. Lo que tal vez no había podido llegar a imaginar es que éste ya había abierto de nuevo su corazón a otra de sus compañeras, Marina Ruiz, con quien a día de hoy sigue manteniendo su noviazgo.

Tan solo unos días después, Raquel confirmaba su compromiso con el que había sido su novio entre 2019 y 2021, dejando anclado en el pasado su romance con Omar y su parón con el que se acaba de convertir en su esposo. Sin embargo, famosos de la talla de Kike Calleja, Raquel Abad, Marta López, Lucía Hoyos, José Antonio Avilés o Liz Emiliano no quisieron dejar pasar la oportunidad de acompañar a la novia en una jornada tan especial. Una cita en la que se enfundó en un vestido de estilo sirena, escote en V y dos tirantes; para posteriormente cambiarlo por un diseño más cómodo para la última parte de la velada.