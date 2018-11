6 Bisbal lanza un dardo envenenado a Elena Tablada



“Hoy en día estoy en la situación más feliz de mi vida, hace cinco meses que me he casado y mi mujer está embarazada”, presume un cantante a los medios de comunicación que se encontraban en el aeropuerto esperando la llegada del almeriense. Además, Bisbal asegura no entender este tipo de declaraciones y asegura que no volverá a entrar en el tema acerca de su relación con la madre de la hija que tienen en común.

“Si tengo que decirle algo a la madre de mi hija tengo su email y su teléfono”, cuenta. Además, asegura que la manera que tiene de ganarse la vida es siendo músico y cantante: “Nunca me he manifestado sobre este tipo de cosas porque no es mi trabajo, mi trabajo es la música, ir directamente a las emociones de la gente”.