El programa ‘Lazos de sangre’ de TVE 1 repasa la vida y milagros del clan Bono, encabezado por elexministro de Defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta noche, el programa ‘Lazos de sangre’ repasa la biografía de la familia Bono, encabezada por el exMinistro de Defensa y exPresidente del Congreso de los Diputados José Bono. El expolítico, retirado ya de la carrera ha abierto las puertas de su casa en Salobre, su pueblo natal en Albacete, para enseñar a la audiencia de TVE1 sus orígenes y repasar su biografía en primera persona.

Abogado de profesión y militante del Partido Socialista desde la infancia, José Bono ha sido uno de los políticos más conocidos de la era Zapatero. Su primera gran labor en su cargo fue ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak, durante el cual las fuerzas españolas tuvieron que responder con fuego a uno de los insurgentes, ocasionándole la muerte. Por esta retirada, en 2004 el Consejo de Ministros le otorgó la Gran Cruz al Mérito Militar, a la que renunció alegando que su hijo se lo había pedido. «Es un honor, pero yo puedo pasar muy bien sin una medalla, aunque tiene prestigio. Yo, llevando la medalla de la Virgen, me vale».

Su último cargo público fue el de presidente de la Cámara baja de las Cortes. Más allá de su carrera pública, Bono siempre despertó el interés como personaje del corazón. Su carisma, su lenguaje coloquial y su marcado acento manchego y su vida familiar -es padre de cuatro hijos- siguen resultando aspectos enormemente atractivos para el gran público.

También causo gran expectación el día que se sometió a un injerto capilar. Un retoque estético que se hizo rozando los 70 años y que revela que, además de pasión por la política, le gusta estar guapo. En una entrevista con Iñaki López en LaSexta, el periodista le recordaba que tenía un aspecto estupendo. Éste reconocía con naturalidad que “quizás haya un mérito que sea mío y otro que no es mío”. Así admitía que había recurrido a una ayudita para verse mejor: «Me cambié el pelo, el de atrás me lo puse delante y esto del pelo rejuvenece mucho”. Un hombre coqueto, no cabe duda.

En el terreno personal es bien conocida la vida de algunos de sus cuatro hijos, fruto de su relación con la guatemalteca Ana Rodríguez Mosquera. Es padre de Amelia, Ana, José y Sofía. A Amelia Bono, mujer de Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, le debemos que el clan se emparentara con uno de los artistas de mayor prestigio del país y se familiarizara con el universo del ‘papel couché’. Su hijo José Bono Jr., prometido con Aitor Gómez, también es otro conocido personaje del corazón. Sofía, la menor de sus hijos, fue adoptada en Chile cuando tenía tres meses. «Yo creía que iba a hacer un favor a un niño y el favor me lo ha hecho ella a mí. Es a la que más quiero, aunque a lo mejor suene mal leerlo por escrito. Nos trajo ternura. Yo ya tenía 50 años, mi hijo pequeño, José, 17. La noche en que nos la dieron, la miré y desde entonces he sentido que depende de mí», contaba en una entrevista en ‘El País’.

Hace 10 años se separó de su mujer, conocida empresaria asociada a la marca Tous. Estuvieron casados durante 30 años, pero siguen llevándose bien. Su relación es tan cordial que ella sigue asistiendo a las presentaciones de sus libros para mostrarle públicamente su apoyo.

José Bono se define como un hombre «entusiasta» y «optimista»

Desde que anunció su retirada de la primera línea, hace casi nueve años, Bono se ha dedicado a recoger sus vivencias en varias obras. Su último libro, ‘Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?’, hace un recorrido por su larga trayectoria y analiza la situación del Partido Socialista, liderada por Pedro Sánchez. La obra es la tercera entrega de una trilogía en la que ha plasmado un sinfín de anécdotas vividas como uno de los máximos responsable del Ejecutivo. A día de hoy se define como un hombre «entusiasta» y «optimista». «Soy feliz y lo intento y con alegría. Estoy dispuesto a sentirme joven y a sentirme yo», manifiesta en el espacio de la cadena estatal. También se ve como «un padre, un viajero» y «un luchador por la libertad».

En el documental que emite el programa de Boris Izaguirre en La 1, su hijo revela que es «un padrazo» y que «siempre buscaba un ratito para estar con nosotros». Bono también se deshace en palabras de cariño al hablar de sus vástagos: «Sofía es la ternura. Amelia es mi doble. Ana es la más responsable. Y José es… mi debilidad porque es al que veo a diario». Por su parte, sus amigos destacan su cercanía y su enorme capacidad para contar anécdotas.

Quizás la etapa menos conocida de su biografía es su orfandad. Perdió a su madre a temprana edad, siendo apenas un adolescente. «Ella estaba embarazada, yo tenía 16 años y estaba interno. Fue inesperada. No pasa un día que no piense en ella», ha contado en entrevistas recientes. «La herida cerró, pero la cicatriz me acompañará toda la vida», señala en su encuentro con ‘Lazos de sangre’.

