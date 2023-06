Bertín Osborne y Fabiola Martínez derrochan complicidad en un día muy significativo

En los últimos meses, Fabiola Martínez y Bertín Osborne protagonizaban un pequeño desencuentro a raíz de unas declaraciones del presentador acerca de lo que significaba para él estar enamorado. Estas pequeñas rencillas quedaron en el pasado y la expareja continúa teniendo una muy buena relación. Prueba de ello es la gran complicidad que han tenido este sábado, 17 de junio, en un evento de la fundación que ambos crearon.

De lo más cómplices y unidos, Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han dejado ver juntos en el "tardeo solidario" de la Fundación Bertín Osborne, que dirige la propia venezolana y que ayuda a familias con hijos con discapacidad. Ambos vivieron una jornada de lo más especial, donde también estuvo presente uno de los hijos que tienen en común, y un sinfín de rostros muy conocidos. Entre ellos, se encontraban Carmen Morales, María Zurita, Esther Doña y Eugenia Osborne, hija del presentador de 'Mi casa es la tuya'.

Fue en enero de 2021 cuando Bertín y Fabiola hacían pública su separación tras catorce años de matrimonio. Entonces, aseguraban que su principal prioridad eran los hijos que tenían en común. "Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad de los motivos que han dado lugar a esta decisión... De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre literalmente única. Espero que aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias", decía el cantante de rancheras. Desde esa fecha, hemos podido ver a ambos coincidiendo en varios actos de lo más cómplices y poniendo de relieve que son unos ex muy bien avenidos.

Bertín Osborne consolida su relación con Gaby

El pasado mes de mayo, SEMANA captaba en exclusiva a Bertín Osborne con Gabriela Guillén. En concreto, el presentador se desplazaba hasta la estación de AVE de Sevilla donde le esperaba la empresaria para disfrutar de un fin de semana juntos. No es la primera vez que esta revista es testigo de los planes de la pareja pues en números anteriores ya mostrábamos cómo el presentador hacía planes con la joven y otra pareja de amigos. El cantante no cierra las puertas al amor y confesó que se veían con frecuencia. "No hay que poner puertas a nada", aseguraba a este medio. Si bien en un principio el veterano presentador negó cualquier tipo de relación más allá de la de la amistad con la empresaria madrileña, ahora nos confirma que no se cierra al amor y a una posible nueva historia.