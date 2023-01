Fue en enero de 2021 cuando conocimos la noticia de la separación entre Fabiola Martínez y Bertín Osborne tras más de 14 años de matrimonio y dos hijos en común. No fue hasta un año y un mes después cuando firmaron el divorcio y, durante todo este tiempo, ninguno de los dos ha tenido una palabra mal sonante hacia el otro. Todo lo contrario. Han sido unos exs bien avenidos e incluso desde su ruptura se les ha visto juntos en diferentes actos públicos. Sin ir más lejos, hace escasos días ambos acudieron juntos a la inauguración del Centro Psicosanitario Galiani, el mayor complejo Psicosanitario de España, que abre su sede de Madrid. A causa de la enfermedad de su hijo mayor, Kike, ambos siempre se han volcado con todo lo relacionado con la salud y bienestar de las personas, por lo que no es de extrañar que quisieran apoyar este nuevo proyecto en la capital.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez acudieron a las instalaciones situadas en Paseo de la Castellana 140 de la capital madrileña. Además de ellos, también asistieron otros rostros famosos de la talla de Santiago Segura, José Mota o Miguel Ángel Silvestre, entre otros. Por su parte, el cantante y la venezolana no posaron juntos en el photocall pero no dudaron en saludarse y mostrarse muy cordiales detrás de las cámaras de los fotógrafos. Su relación es excelente, aunque hayan decidido tomar caminos separados.

Fabiola Martínez ha acudido este jueves a un acto de la Fundación Bertín Osborne

De hecho, no es la primera vez que se les ve juntos desde su ruptura. Y es que tanto el cantante de rancheras como ella han trabajado codo a codo en la Fundación que lleva el nombre de Bertín. Sin ir más lejos, este mismo jueves 26 de enero, Fabiola Martínez acudía a un evento solidario organizado por la Fundación Bertín Osborne. La ex mujer del cantante ha presentado ante los medios el nuevo plan de formación de esta entidad. Se trataba de la presentación de un taller sobre sexualidad en personas con discapacidad.

Desde su separación, ambos han hablado en diferentes ocasiones de su ruptura. Este verano, Fabiola Martínez hablaba sobre el cantante de rancheras. La venezolana hizo hincapié en uno de los principales errores que cometió durante su matrimonio. «Yo asumí un rol que en su momento pensé que era el mejor para los dos. Es verdad que cuando tú llegas a la vida de una persona que ya tiene una vida hecha lo más fácil es que yo me acoplara a su vida. A mí jamás Bertín me ha dicho: ‘no hagas esto, o hazlo lo otro’. Nunca. Yo asumí que ese era mi rol y me equivoqué». Entre sus planes, no piensa en volver a enamorarse: «Mi corazón está tranquilo como tiene que estar. Equilibrado, a gusto, disfrutando, con ganas de gozar, de vivir». Su principal prioridad son sus hijos. «Obviamente tengo objetivos. Tener cierta estabilidad económica y disfrutar con mis hijos de lo que me dé la vida».

Unas semanas antes de esa confesión, Bertín Osborne también se pronunció sobre una segunda oportunidad. «En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad», decía en una entrevista en ‘Viva la vida’. Asimismo subrayó que las que te «tienen que dar una segunda oportunidad son siempre las mujeres. No voy a venir yo ahora de machito chulito».