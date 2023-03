Bertín Osborne, contra una profesora que quiere eliminar el Día del Padre: "¡Me subo por las paredes!"

Bertín Osborne vuelve a utilizar su perfil en redes sociales como método de desahogo. En esta ocasión, el presentador ha estallado contra un audio filtrado por un padre de una profesora de Jerez. Esta les pedía a los alumnos que no celebraran el Día del Padre el próximo 19 de marzo porque ya las familias han cambiado. Quería que celebraran en su lugar el “Día de la Persona Especial”. “Estoy que me subo por las paredes. ¿Quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado, porque no la habrán soltado…”, exponía sin salir de su asombro.

Vídeo: Redes sociales

La indignación por este tema iba en aumento según explicaba lo que le parecía: “Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella o el país?”. Se pregunta de forma airada si ahora no iba a poder celebrarlo tampoco. “¿Qué no se puede celebrar? ¿Y cuándo sea el Día de la Madre, que será, de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía?”, lanzaba enfadado. Para los padres que tengan a esta profesora para sus hijos les manda un consejo. En su opinión, “si yo fuera, los sacaba del colegio cagando leches, a saber lo que les está enseñando esa tía…”. Les pide precaución, “no se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos, es el colmo”.

En cuanto se ha publicado el vídeo que te ofrecemos en esta noticia se ha convertido en el protagonista. Ha generado la división entre todos los que le comentaban y recibía el apoyo de su hija, Alejandra Osborne. Esta se ha sumado a la crítica que realiza su padre sumando más leña. “Qué razón tienes. Mi hijo no entiende porqué se celebra el 8 de marzo, el día de la mujer, y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas?”, escribía. Tras esto también ha contestado a todos lo que la señalaban mostrándose, una vez más, junto a su padre.

Bertín Osborne utiliza su perfil en redes para desahogarse

No es la primera vez que Bertín Osborne se enfrenta a una polémica en internet. Hace unas semanas, tras unas palabras suyas en un plató y la respuesta de Fabiola Martínez en televisión, publicó otro vídeo en el que no se supo explicar del todo. Intentó matizar cómo sentía él el amor y por qué aseguro que no había estado enamorado. Explicaba que “llevo desde pequeño intentando averiguar qué es. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, a lo mejor para ti que estás viendo esto no”. Cuando pusieron punto y final a su relación el año pasado, "no es que estuviera enamorado de ella, estaba fundido". Para ella lo más difícil de todo había sido "entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho".

Han sido 18 años de relación donde se han convertido en padres y en cómplices de muchos momentos. Sentía mucho ver la incomodidad con la que se sintió su ex mujer y, por ello, el cantante quería dar estas explicaciones. Al final todo eso "no quiere decir que no haya sentido barbaridades por Fabiola". Ambos se disculparon vía telefónica tras entender que habían hecho mal en hablar públicamente. En 'Y ahora Sonsoles', donde ella colabora, abrió su corazón y explicó qué es lo que le había sentado mal al final, el que no se supiera explicar más claramente. Las aguas volvieron entonces a su cauce.