Belén Esteban está pasando la peor etapa de su vida. La colaboradora de televisión se rompió el 26 de abril la tibia y el peroné mientras hacía una prueba en el plató de ‘Sálvame’. Desde ese día, su vida ha dado un giro de 180 grados y todos los planes que tenía organizados los tenía que cancelar. Ha tenido que pasar por el quirófano y ahora se encuentra en plena recuperación. Pero hay días y días, y llega un momento en que no puede esconder la desesperación.

La colaboradora de ‘Sálvame’ está sobrepasada tras el incidente

La de Paracuellos del Jarama está sobrepasada y está deseando volver a su vida. «Buenas noches. Llevo 41 días sin poderme mover. Qué ganas tengo de volver a mi vida, ya queda menos, pero es muy duro parar así de repente. Pero volveré con mucha fuerza e ilusión, gracias», escribe Belén Esteban, demostrando que ha sido muy duro para ella parar su vida de manera radical.

Está siendo una etapa dura para la colaboradora de ‘Sálvame’, que ha tenido que dejarlo todo para centrarse en su recuperación. Ella misma desveló hace unos días que iría contando cómo va el proceso, pero que no estaba siendo fácil. Aún así, está muy enfocada en la recuperación para que pronto pueda volver a su vida: «Gracias es la única palabra que puedo decir, trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo 🥰🥰🥰🥰».

Centrada en la recuperación y deseando volver a la rutina

Tuvo que ser intervenida. Belén Esteban ingresó en el hospital el día 5 de mayo para ser intervenida, a pesar de que la operación debía haberse realizado en los días previos. La pierna no se encontraba entonces en condiciones óptimas debido a unas llagas que le había producido la escayola y los médicos prefirieron retrasar la intervención. Fue una operación larga de la que habló ella precisamente.

«Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y whatsApp. Quiero dar las GRACIAS a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño. El día 25 de Abril sufrí una caída que me ocasionó una Fractura de Tibia y Peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos», empezó explicando ante la sorpresa de todos, ya que ha sido una intervención dura.

Le tuvieron que poner dos placas y 20 tornillos

«Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien. Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al Médico ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros. Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante cualquier noticia referente a mi salud, las daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos. 🥰❤️», terminó diciendo ya desde el sillón de su casa.