Belén Esteban revela sin querer las secuelas de su fractura de tibia y peroné

Ha sido una época muy difícil para Belén Esteban. Desde que sufriera una aparatosa caída en 'Sálvame' en abril del pasado año y tuviera que ser intervenida quirúrgicamente, la de Paracuellos del Jarama se sumió en una gran tristeza. La colaboradora de televisión se sometió a una intervención de tibia y peroné que hizo renunciar a varios compromisos profesionales, coger la baja médica durante varios meses y aplazar la promoción de sus productos de alimentación bajo el nombre de 'Sabores de la Esteban'. Sin embargo, cinco meses después, algo más recuperada, ya que todavía iba en muletas y tuvieron que ponerle un sillón para pasar las tardes, pudo regresar a su puesto de trabajo y en septiembre pudo retomar, en la medida de lo posible, la normalidad. A pesar de esto, Belén no está recuperada al cien por cien y todavía sufre secuelas.

Prueba de ello es que se ha visto afectada cuando Jorge Javier Vázquez le ha pedido a ella y a Carmen Borrego que se arrodillen en el plató. La de Paracuellos del Jarama se lo ha pensado dos veces antes de hacerlo y ha asegurado que le costará mucho ponerse de pie: "Me arrodillo, pero luego me tienes que ayudar a levantarme, si no no me puedo levantar", ha explicado. Sin embargo, la dirección del programa es consciente de la grave fractura que sufrió en el plató de televisión y han querido facilitarle el trabajo poniéndole varios cojines en el suelo para que pudiera hacerlo.

Belén Esteban intenta que su dolencia de pierna no le pase factura

A pesar de que ha pasado casi un año de su caída, su pierna todavía se siente resentida y se ve afectada en su día a día. Tanto la movilidad como algunos movimientos no puede realizarlos de la misma manera que hace un año. Sin embargo, eso no hace que Belén Esteban se exaspere ni mucho menos, ya que intenta hacer todo lo que se le pide a pesar de que es consciente de que no puede hacerlo con la misma movilidad que hace un año atrás. Ahora, mucho más calmada que hace unos meses, intenta quitarle importancia a su dolencia de la pierna siendo consciente de que poco a poco todo va a ir mejorando.

La caída que sufrió en directo le dio muchos quebraderos de cabeza a Belén Esteban. De hecho, incluso tuvo que acudir a terapia para que le ayudasen a recomponerse anímicamente. Cuando regresó a su puesto de trabajo lo hizo por una alta de mejoría aunque tenía que volver a rehabilitación durante un largo tiempo más: «Tengo un alta por mejoría, entonces puedo volver a trabajar, quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal que ya estoy muchísimo mejor», aunque confesaba que para el alta definitiva aún le queda: «El alta seguramente que hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, pero que estoy bien de verdad, estoy muchísimo mejor», dijo por aquel entonces.

La de Paracuellos del Jarama sufrió un importante bajón anímico

Belén Esteban vivió su verano más complicado por la recuperación de su lesión, pero aún así pudo disfrutar de la graduación de su hija y aprovechó el tiempo libre para cargar las pilas con un viaje que realizó al lado de su marido, Miguel Marcos. Esto le sirvió para recuperarse tanto a nivel físico como anímico, ya que en los meses anteriores a su vuelta al trabajo sufrió un bajón anímico importante.