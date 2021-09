¿Con que obsequio sorprenderá la madrileña a su amiga el día de su enlace nupcial? La colaboradora ha contado de qué se trata.

Este miércoles, Belén Esteban ha regresado al trabajo después de unas merecidas vacaciones. Un tiempo de descanso en el que ha recorrido Tenerife y el Reino Unido. Y tras el cual ha cargado las pilas para asumir, una temporada más, su labor como colaboradora. A su vuelta al plató, la madrileña ha hecho balance de todo lo que ha acontecido en el programa durante su ausencia. Desde el polémico despido de Antonio Canales (que no le gustó nada) a la actitud de Kiko Matamoros y su disposición a abandonar su sillón. También ha hablado de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Una ceremonia civil que se celebrará a principios de octubre y que ella, como amiga, la tiene muy ilusionada.

«Estoy encantada de que se case allí. No he estado nunca en La Graciosa», ha confesado. La de Paracuellos está encantada de ser testigo del ‘sí, quiero’ de la sevillana, a la que ve cada vez más resuelta como tertuliana: «Sé el lugar que tiene en el programa. Y me encanta que Anabel ya no se calle». También ha revelado qué tiene pensado regalarle a su compañera el día que se convierta en una mujer casada.

«Le regalaré dinero en un sobre»

«Le regalaré dinero, lo que hay que regalar en una boda», ha dicho, tajante. María Patiño le sugería que es más funcional utilizar apps o hacer una transferencua. «Bizum no le voy a hacer porque no tengo Bizum», ha comentado. A la hora de obsequiar a una pareja de novios, ella lo tiene claro. Nada como ir a lo seguro: «Yo le regalaré dinero en un sobre, de toda la vida». Una apuesta tradicional nunca falla…

Al escuchar a Belén, Carlota Corredera ha recordado cuál fue el regalo que le hizo cuando contrajo matrimonio con Carlos de la Maza, el 15 de junio de 2013. «Belén me regaló las alianzas y el día de la boda me trajo una tarjeta para felicitar con unas palabras muy bonitas.. tan bonitas como es ella. Y con su dinerito ahí, en efectivo. No contenta con las alianzas, también me regaló dinero en efectivo. Muy generosa, como es ella siempre», explicaba la presentadora.

Lo cierto es que la ex de Jesulín tiene fama de ser una mujer especialmente generosa. Sin hacer alarde de su altruismo, ha confesado que le gusta tener detalles «con la gente que quiero». También tiene gestos muy especiales con las personas a las que admira. A principios de año, sin ir más lejos, regalaba a Rosalía, su cantante favorita, un par de pendientes bañados en oro. “Para Rosalía, de parte de su amiga Belén Esteban”, le escribía en catalán. ¡A dadivosa no la gana nadie!