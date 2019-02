6 ¿Cuándo se termina su historia de amor?

Esto es lo que explicaba Belén Esteban tan solo dos meses después de tomar la decisión de dejar a Jesús Janeiro y comenzar una vida sola: “La relación termina cuando yo me fui de allí. Bueno, me invitaron a salir. Me dijeron que cogiera a mi hija y me fuera, porque dije que estaba harta delante de todos. A mí Jesús nunca me ha echado”.