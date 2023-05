Belén Esteban: “En mi familia somos tres, y el verdadero padre es Miguel”

Este viernes, Belén Esteban ha presentado en Madrid la nueva línea de gazpachos de su empresa, 'Sabores de La Esteban'. En el acto, la presentadora ha agradecido el apoyo que siempre ha tenido de su familia. En especial el de su madre, que ha arrancado sus lágrimas al enviarle un mensaje durante la rueda de prensa. También cuenta con el apoyo incondicional de su hija y de su marido, Miguel Marcos. Él ha sido su principal apoyo en los últimos años. Y la persona que, según ella misma cuenta, ha ejercido de padre para Andrea. "Quiero agradecer a la prensa por estar aquí. Han estado en la puerta de mi casa y los he puesto verdes, pero cuando los he necesitado siempre han estado conmigo y lo agradezco de corazón, de verdad. Quiero agradecer a todo el mundo que estéis aquí”, decía al arrancar el acto.

"Ella tiene su padre real, que es Miguel Marcos Martín", dice la de Paracuellos

¿Ya se te pasó el cabreo con Jesulín de Ubrique, el padre de tu hija?

Yo de ese señor no hablo. Le deseo que cocine muy bien en 'Masterchef'. Si yo hablara me haría 120 'Deluxes', pero por mi hija sabes que no pienso hablar.

¿Te gustaría que ganara el concurso?

Yo le deseo lo mismo que me me desearon a mí en mi 'Gran Hermano Vip'. Es más ', te voy a decir una cosa. En mi familia somos tres. El padre es el padre, pero ella tiene su padre real, que es Miguel Marcos Martín.

¿Consume tu gazpacho?

Parte de su familia sí y no quiero hablar más.

"No somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho", asegura Belén sobre su marido, Miguel Marcos

¿A Miguel le gusta que sigas en la tele?

Él me calma. No somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho. Yo me di cuenta de todo lo que me quería cuando me lesioné (se emociona). No me dejaron sola nunca. A mí, mi marido y mi chica de la casa (Alina) me bañaban sentada en el sofá…

¿Es el amor de mi vida?

Totalmente.

¿Tu familia está metida en la empresa?

Mi familia tiene mucho que ver. Estoy yo y mi personita, además de mis socios. Eso sí, la jefa es Belén Esteban.

Cabe destacar que en la presentación de este viernes, a Belén Esteban le hemos preguntado también por el premio que le han dado en el Reino Unido por la calidad de su gazpacho. "Quiero llevárselo al Rey Carlos III. Le llevaría hasta tres neveras si fuese necesario para que cambie la hora del té por la hora del gazpacho", dice a SEMANA. “Reino Unido nos han dado un premio MTA, premio medalla de oro a producto excelente y de alta calidad muy recomendable como dieta mediterránea. Nos han dado un premio y estamos muy contentos porque para mí que empezamos hace tres años con mucho esfuerzo, con todo lo que ha pasado, mucho sacrificio, para mí es un orgullo que poco a poco veo mi empresa a sabores de la ceba más consolidada. Para mí mi futuro es mi empresa, aunque siga en la tele”.

La de Paracuellos no oculta que está cada día más involucrada con su negocio. “Este año lo vamos a dar todo, vamos a viajar muchísimo, vamos a hacer mucha promoción, vamos a ir a muchos sitios de España, vamos a estar en Málaga, vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Murcia, porque quiero que veáis la fábrica donde se hacen mis gazpachos”, sentencia.