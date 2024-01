Bárbara Rey, en tratamiento: se ha puesto en manos de profesionales

Bárbara Rey (73 años) está rota. No se quita de la cabeza la entrevista bomba de su hijo en televisión, Ángel Cristo Jr (42 años). Tampoco que su relación con él sea irrecuperable y que ella y su hija hayan iniciado una batalla legal contra él. Y es que ninguna de ellas se imaginó que el 2023 terminaría de ese modo. Una durísima situación que le ha llevado a ponerse en tratamiento, de hecho, ya le han diagnosticado "depresión". Aunque públicamente trata de mostrar su mejor sonrisa, cuando se apagan los focos admite estar destrozada. En especial a los médicos, a quienes no esconde que está en su peor momento. "Está en manos de profesionales", dice su hija.

Bárbara Rey, enfocada en salir de este bache con ayuda de profesionales

La vedette se está esforzando por salir a flote y para ello no ha dejado de hacer su vida normal. Así lo ha explicado Sofía Cristo, que además ha avanzado que esta no es la única preocupación que Bárbara tiene en su cabeza. "Está haciéndolo todo y demás. Está saliendo a caminar y se va a apuntar al gimnasio. Va a hacer todo por salir de este bache. Cumple 74 años el dos de febrero...Lo que más entristece a mi madre no te lo puedo decir. Va más allá además de mi hermano. Hay más personas implicadas", ha aclarado. Ella, por su parte, está convencida de que su hermano está siendo un "ingrato", ya que "su madre no se merece esto con todos los defectos que puede llegar a tener". "Las virtudes que tiene deberían pesar mucho más que lo negativo", apuntaba.

A pesar de que Bárbara Rey ha tratado hacer tripas corazón y mirar hacia otro lado, no le ha sido posible. Igual le ha sucedido a su hija Sofía Cristo, quien se ha unido a ella para frenar todos los ataques de Ángel, acusaciones muy graves en las que se apuntaba a la vedette como la culpable de varios delitos. Tal y como pudo saber SEMANA en exclusiva, madre e hija han puesto el asunto en manos de sus abogados, una noticia que ha sido confirmada por Sofía en 'Espejo Público. "Tenemos dos abogadas. Vamos a demandar a quien lo merezca", ha añadido.

Aunque estas declaraciones no ha sido lo único que ha llamado la atención de los presentes. Gema López y Carmen Lomana, presentes en plató, reparaban en la comparación que Sofía Cristo había hecho de su hermano. Unas palabras en las que mencionaba también a su progenitor, quien fue acusado por Bárbara Cristo de malos tratos físicos y psicológicos: "Mi hermano tiene la misma cara de ángel que tiene mi padre".