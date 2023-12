Vídeo: Europa Press

Bárbara Rey está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de verse envuelta en una gran polémica a raíz de las estremecedoras declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr. Este mismo viernes, 1 de diciembre, el hijo del domador relataba cómo llegó a hacerle unas fotos íntimas al Rey Juan Carlos y a su madre. Un día después, la vedette ha reaparecido en público y lo ha hecho con el semblante muy serio mientras permanecía en el asiento trasero de un taxi. Se la podía ver trie y seria, sin querer mirar al reportero que le estaba esperando para hacerle algunas preguntas. Una aparición que no ha pasado desapercibida y que llegaba tan solo unas horas después de que su hijo volviera a hacer unas impactantes declaraciones en televisión. La de Totana ha preferido no hacer ninguna declaración.

Hace tan solo unas horas, Ángel Cristo Jr. reconocía en público que con tan solo 12 años ayudó a Bárbara Rey a hacerle unas fotos al Rey Juan Carlos con tal de ayudarla a que volviera a recuperar su trabajo. "La relación no es bonita, ella te cuenta que no ha podido trabajar por culpa de estar con él. Cuando necesitaba ayuda no podía contar con él, te cuenta que él se ha portado muy mal y que ha empeñado joyas para pagar los colegios y que cuando le pedía dinero era a cambio de algo. No es propio de alguien así. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar", llegó a contar el hijo del fallecido Ángel Cristo en 'De viernes'.

"Se podía distinguir lo que pasaba en la cama"

Tras esto, el hijo de Bárbara Rey explicaba que aprendió a hacer fotos gracias a una cámara que le regaló Chelo García-Cortés. Fue él quien se prestó a ayudar a su madre a hacerle las fotos, a pesar de que sabía que era un material muy peligroso. Según cuenta, el plan de la vedette era grabar al ahora Rey emérito comiendo en el salón de su casa y manteniendo relaciones íntimas con ella en la cama. "La calidad era muy mala, pero sí se podía distinguir lo que pasaba en la cama", deja claro el invitado de 'De viernes'.