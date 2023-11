Bárbara Rey y su amistad con Adolfo Suárez: una relación que le pasó una carísima factura

Hasta que Bárbara Rey rompió su silencio sobre lo que le unió al Rey Juan Carlos muchos espectadores pensaron que la persona que les había presentado era Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno. Y es que la vedette fue imagen de algunas campañas electorales del partido UCD, el cual él condujo, además de pedir el voto y presidir celebraciones de aquella época. Pasos al frente con los que ella se posicionó y que llegaron a cerrarle puertas, según su versión, a nivel laboral. Hastiada de esa situación en numerosas ocasiones se personó en el despacho de La Moncloa, tal y como cuenta su secretaria en un libro en el que, por cierto, se hablaba de su "poca paciencia".

María Ángeles López, quien trabajó con Suárez mano a mano, contó en una intervención televisiva un dato curioso que refleja el arrojo que siempre tuvo Bárbara Rey, dando igual el momento en el que se encontrara. También ante quién. "Ella protestaba mucho con los retrasos. No le gustaba esperar. Se enfadaba mucho", explicó. Una persona que, sin querer, marcó los derroteros de su vida y de su carrera, pero que no fue crucial en su relación con el Rey Juan Carlos.

Bárbara Rey y su relación con la política "le costó la carrera"

"Cuando colaboré con la UCD se fue todo mi trabajo al traste. Me perjudicó enormemente. Tenía varios programas para trabajar, hasta me propusieron presentar el tiempo en TVE a finales del 76. Pero todo eso acabó para mí y más compañeros al apoyar al partido", dijo Bárbara hace algún tiempo. Un antes y un después que todavía lamenta y que, sin querer, dejó un gran poso en ella.

Adolfo Suárez no habría sido quien ejerció de intermediario con el emérito, sino que él de motu proprio descolgó su teléfono y le llamó. De hecho, ella y el que fue presidente entre 1976 y 1981 no terminaron del todo bien, un final abrupto que Bárbara Rey ha contado en televisión. Tras muchos años en silencio contó con todo detalle la tensa llamada que existió entre ellos. "Me pidió que le llamara 'señor'. Le expliqué lo que me estaba ocurriendo, que nos habían dejado sin trabajo por colaborar con ellos. Solo quería pedirle que no nos fastidiaran, ni a mí ni a mis compañeros. Y a los pocos días me llamó su cuñado y me dijo que no podía hacer nada, porque se me había relacionado mucho con el presidente, de que si era la musa de UCD, no podían ni recomendarme", espetó ella.

María Margarita García, su nombre real, llegó a Madrid desde Murcia años antes sin saber el giro tan grande que iba a dar su vida. Y es que jamás imaginó que se codearía con personajes de tanto renombre, mucho menos que el Rey Juan Carlos durante un lustro sobrevolaría su vida. Hace tan solo unos días su historia volvía al presente y lo hacía irrumpiendo con fuerza. Era su hijo Ángel Cristo Jr. el que abría la caja de los truenos y el que confesaba que su madre "había chantajeado al Rey de España".

En su momento ella le señaló como otro de los culpables que habían frenado su carrera en la industria cinematográfica, eso sí, insistía en que, a pesar de todo, no le deseaba ningún mal al monarca. "A mí mi carrera me la destrozó totalmente. Por eso cuando dicen que me he beneficiado y tenido una serie de prebendas... No, perdona, soy una persona que ha trabajado mucho", explicó ante Risto Mejide.