3 Luchará hasta el final

No obstante, su batalla no para aquí: “Rocío Carrasco llegará a Estrasburgo si hace falta; es un claro caso de infracción de Ley. La Audiencia no debe valorar los informes, ni quién los ha hecho o dejado de hacer. Son los técnicos los que deben decidir, es potestad de ellos. La valoración del equipo Técnico Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es la que se ha aportado a la instrucción del caso y así debe ser. Hay una documental impresionante”, afirman a LOOK.