El nuevo vídeo de la discordia: Antonio David, dispuesto a denunciar a Rocío Carrasco

Antonio David ha anunciado su intención de llevar a Rocío Carrasco ante la justicia debido a un reciente video publicitario. El youtuber ha expresado, a través de su canal, su descontento con el spot en el que participa la hija de Rocío Jurado, especialmente por cómo se ha presentado su imagen.

El vídeo de Rocío Carrasco que ha despertado la polémica

El conflicto surge tras la aparición de Rocío Carrasco en un anuncio para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, producido por Kiko Hernández y Fran Antón, amigos cercanos de Carrasco. En este spot, Carrasco aparece junto a otras actrices y activistas, lo que ha generado malestar en Antonio David, quien se siente personalmente afectado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández ( @kikohernandeztv)

En su canal de YouTube, Antonio David ha manifestado su enfado, argumentando que el anuncio, realizado por la ciudad autónoma de Melilla, lo señala indirectamente. "Este spot, que me coloca como el rostro mediático de la violencia de género, aunque no judicialmente, vulnera mis derechos", afirmó.

El youtuber ha expresado su convicción de que sus derechos como ciudadano español e inocente están siendo infringidos, por lo cual ha decidido recurrir a la vía legal. "Voy a consultar con mi abogado para ver si puedo actuar legalmente. Creo que la ley debería protegerme y, posiblemente, me permita emprender acciones judiciales", declaró.

Este nuevo capítulo entre Antonio David y Rocío Carrasco aumenta la larga lista de enfrentamientos legales entre ambos. Queda por ver si la justicia se inclinará a favor de alguno de los dos en esta ocasión.

La docuserie de Rocío Carrasco, el último gran golpe asestado a Antonio David

La emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ cayó como un jarro de agua fría sobre Antonio David Flores. El ex Guardia Civil trabajaba de forma asidua en ‘Sálvame’, motivo por el que le resultó bastante extraño que el formato diera voz a su exmujer y así se lo hizo saber a los directivos, entre los que estaba David Valldeperas: “La primera palabra que pronunció fue: ‘¿Cuánto le han pagado por esto?’”, aseguró el director, alegando además que “fue la última conversación” que tuvo con él.

En su última entrevista para ‘Querido Hater’, David Valldeperas no solo hizo referencia al fin de ‘Sálvame’ y a su distanciamiento con algunos excompañeros. El que fuera director del programa de las tardes de Telecinco también habló sobre la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. El formato marcaba un antes y un después en la pequeña pantalla, aunque para muchos, fue el detonante de la decadencia del espacio televisivo dirigido por Jorge Javier Vázquez, en el que en un primer momento trabajaba Antonio David Flores.

Las preguntas del padre de Rocío Flores no quedaron ahí, y en cuanto vio a la hija de Rocío Jurado en pantalla, quiso despejar todas sus dudas: “Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado”, ha asegurado Valldeperas, para después aclarar cuál fue su respuesta: “Le dije: ‘Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad’”.