Que Cristina Porta y Alba Carrillo no se llevan bien es un secreto a voces. Desde hace algunos días cada una de ellas ha dejado claro lo que opina de la otra, de hecho, este mismo lunes Cristina cargaba contra Alba. «Me parece una vergüenza. Para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor (…) Ella no es ejemplo de nada. Pero, ¿tú qué sabes…?», dijo visiblemente enfadada tras el incendiario polígrafo de Alba. Una guerra encarnizada que ha empezado desde que Porta defiende a Jorge Pérez en los platós, no obstante, esta batalla no es actual. Hay un tweet del año 2016 que deja ver que la periodista siempre ha pensado mal de Alba Carrillo, palabras que ahora vuelven al presente y que dejan ver qué pensaba de ella por entonces.

«Alba Carrillo es el ejemplo de que para entrevistar no hace falta ni saber hablar. Chicas periodistas, qué difícil lo tenemos», escribió Cristina Porta. Entonces, Alba ejercía de presentadora junto a otros rostros como Rocío Carrasco, Sandra Barneda o Josep Ferré, entre otras, en ‘Hable con ellas’, espacio de emisión semanal en el que principalmente trataban crónica social. Dos semanas después de este mensaje, el cual escribió a mediados de agosto de ese año, el programa fue cancelado debido a que la audiencia no acompañó al formato lo esperado. Ahora son varios los usuarios de redes sociales que traen al presente un tweet que deja ver que Cristina Porta no tiene desde hace años buena consideración de la colaboradora. Aunque ahora ambas trabajan en televisión y están envueltas en una misma polémica, esto no ha ayudado a que acerquen posturas.

Cristina Porta no pareció estar de acuerdo con que en su día Alba Carrillo tuviera un hueco en televisión. Consideró que era intromisión, sin saber que pocos años después se reencontrarían en televisión. En la misma cadena y ahora embarcadas en la misma productora, al menos de momento. Cristina Porta acude a ‘Sálvame’ de forma habitual para hablar de lo sucedido con Jorge Pérez y Alba Carrillo y, sobre todo, defender a su amigo. El ex guardia civil lo está pasando mal desde que saliera a la luz su tonteo con ella y, aunque se ha alejado de la televisión, es consciente de su historia sigue generando interés en la audiencia. Alba Carrillo, por su parte, ha colaborado recientemente en ‘Mediafest’ y en El Deluxe’, en los cuales, por cierto, ha aumentado su audiencia.

No es la primera vez que Alba y Cristina Porta se enfrentan, eso sí, por motivos bien diferentes. Cabe recordar que Lucía Pariente, madre de Alba, participó al igual que Cristina en ‘Secret Story’, reality de Mediaset en el que demostraron no llevarse demasiado bien.