Angelina Jolie despide a su abogada, Laura Wasser

4 Su nueva abogada

La revista People ha sido la encargada de dar esta exclusiva.“Angelina ha decidido cambiar de consejera y ha contratado a Samantha Bley Dejean, experta en la protección de los niños”,afirma el comunicado enviado a este propio medio. Un mensaje que termina con: “Angelina aprecia la cooperación de Laura en el caso durante las últimas semanas”, sin querer mostrar más acerca de la relación entre ambas.

De hecho, fuentes cercanos al entorno de la abogada ya afirmaron que Laura Wasser pensaba dejar este caso debido al alto grado de exigencia por parte de Angelina Jolie.

La relación entre Brad y Angelina parecía un cuento de hadas que no ha tenido un final feliz, para sorpresa de todos. Y desde que se conoció la demanda de divorcio que la actriz le interpuso a Brad en septiembre de 2016, todavía no han logrado cerrar este ciclo, sobre todo por no ponerse de acuerdo en relación a sus hijos.