Anabel Pantoja no levanta cabeza. La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que permanecer bastantes días en Sevilla para estar al lado de su padre, Bernardo Pantoja, que ha estado varios días ingresado en el hospital. Luego llegaba la operación de su madre, Mercedes Bernal. Todo esto unido a la complicada etapa personal que atravesaba ella tras confirmar el fin de su matrimonio con Omar Sánchez cuatro meses después de su boda en La Graciosa, Canarias.

Cuando parecía que todo se había estabilizado, llegaba la declaración en los juzgados de su tía, a la que está muy unida. Anabel ha sido una de las que ha criticado públicamente el trato que recibió a su llegada a los juzgados de Málaga. Le duele y lo ha dejado muy claro. Están siendo unas semanas de lo más difíciles y parece que le están haciendo reflexionar, sobre todo por las personas que han estado a su lado, o no.

Parece que la colaboradora de ‘Sálvame’ está notando más que nunca la ausencia de estas personas. Eso le ha llevado ahora a compartir una reflexión que ha hecho: «Qué verdad es que en los momentos más buenos y de disfrutar te sobra gente», declara Anabel Pantoja junto a un foto de ella misma, en la que su cara refleja una tristeza que nunca antes le habíamos notado.

Anabel Pantoja comparte su reflexión más dura con ataque incluido

Segundos después de compartir este ataque, que va directo a ciertas personas que para ella no han estado o no están a su lado en estos momentos, ha dejado ver el plan al que se ha apuntado ella sola. Ha bromeado con que una conocida cadena de comida rápida sí está al lado de ella cuando más lo necesita. Y es que para ella no hay nada como darse un capricho para sobrellevar ciertas etapas de la vida.

Anabel Pantoja no ha querido revelar dónde se encuentra este martes. De hecho, en la reflexión que ha compartido podemos verla sentada en un sillón muy parecido a los que vemos en los hospitales. Anabel podría encontrarse en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde podría haber acudido junto a su padre. Desde la venta en la que se encuentra se puede ver la Parroquia Corpus Christi, situada en la conocida Avenida de la Palmera.

Se ha organizado un planazo ella sola

Bernardo Pantoja podría encontrarse de nuevo ingresado en el hospital. A pesar de que estuvo ingresado unos días hace unas semanas, este recibió el alta por una mejoría. No están siendo unos momentos buenos para Anabel, que tiene que seguir cumpliendo con su trabajo y sus obligaciones. De hecho, este miércoles estuvo presente en el plató de su programa y nada más acabar, cogió un AVE para la capital hispalense para estar con su familia.

