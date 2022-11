Este viernes, 25 de noviembre, Bernardo Pantoja fallecía a los 69 años de edad en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un triste desenlace que ha dejado a Anabel Pantoja completamente desolada. Horas después de su muerte, la influencer llegaba al tanatorio Alcalá de Guadaira destrozada y acompañada por su madre, Merchi, y Antonio Abad, el peluquero de Isabel Pantoja. Este sábado, 26 de noviembre, a primera hora de la mañana, hemos podido volver a ver a la colaboradora de televisión tras haber pasado toda la noche velando a su padre.

Vídeo: Europa Press

A primera hora de la mañana, Anabel Pantoja ha dejado durante unos minutos el tanatorio para desayunar. Una salida para respirar aire y coger fuerzas antes de darle su último adiós a Bernardo Pantoja. En esta aparición, hemos podido ver a la joven completamente roto, visiblemente cansada y con unas ojeras muy llamativas. A su lado se encontraba Yulen Pereira, quien llegaba de madrugada a Sevilla tras haber tenido varios problemas con el AVE. El esgrimista no se ha separado en ningún momento de su lado y se está convirtiendo en su mayor apoyo en este duro momento.

De la misma forma, también estaba junto a ella Antonio Abad, el peluquero de Isabel Pantoja, y una pareja que conoció durante su estancia en Canarias y con la que sigue manteniendo una estrecha amistad. En su breve encuentro con los reporteros gráficos, Anabel Pantoja ha agradecido a la prensa el apoyo que estaba recibiendo. Se espera que en las próximas horas llegue hasta el tanatorio Belén Esteban. Así lo confirmaba ella misma durante una llamada a Terelu Campos en medio de ‘Sálvame‘ y aseguraba que iba a estar al lado de su amiga. Además, también confirmaba que no podía viajar antes hasta la capital hispalense puesto que había algunos problemas con el AVE.

En las últimas horas se han vivido varios momentos de tensión en el tanatorio. Horas después de la muerte de Bernardo Pantoja, su tía Magdalena acudía para darle su último adiós. Sin embargo, no le dejaron entrar a la sala en la que se encontraban los restos mortales. A su salida, la mujer se desmayaba en directo en ‘Sálvame’ después de haber sido increpada por Merchi, la madre de Anabel Pantoja, quien la ha echado de allí a gritos. Horas después, un testigo que se encontraba en el interior aseguraba que también había visto un grave incidente entre una de las amigas de Junco, la viuda de Bernardo, y Anabel Pantoja y Antonio Abad. Después de esto, la bailaora de origen japonés tomaba la decisión de irse a su domicilio a descansar antes de darle el último adiós a su marido.

Chabelita Pantoja: «Estaban esperando el desenlace»

El viernes, por la mañana, Chabelita Pantoja acudía a su puesto de trabajo y se sinceraba sobre la situación que estaban viviendo. «La verdad es que todos éramos conscientes de que estaba mal, Anabel ha ido a verle siempre que bajaba a Sevilla. El miércoles me entero de que se está yendo de Madrid a Sevilla porque el estado de salud es delicado. Ella me avisa de que la cosa no está bien. Estaban esperando el desenlace. La cosa estaba grave», aseguraba en ‘El programa de Ana Rosa’. La joven reconocía que se había enterado de la muerte de su tío en el tren que le ha llevado desde El Puerto de San María (Cádiz) hasta Madrid. Además, insistía en que era Merchi, la madre de Anabel Pantoja, quien le estaba informando de todo lo que estaba ocurriendo en Sevilla.