Anabel Pantoja lleva unas semanas de lo más intensas. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha exprimido al máximo su viaje por Miami, Nueva York y Puerto Rico. Ha acompañado a su tía, Isabel Pantoja, en su gira americana. Sin embargo, la aventura ha llegado a su fin y alrededor del mediodía de este miércoles, todo el equipo ha aterrizado en Madrid después de un vuelo muy largo.

Como no podía ser de otra manera, Anabel se ha encontrado a la prensa a la salida de la terminal y ha tenido que escuchar muchas preguntas sobre hechos que han ocurrido durante su ausencia. Le han preguntado también acerca de su padre, momento en el que ha estallado, mostrándose muy enfadada.

No quiere hablar de ninguna polémica y lo único que hace es pedir respeto para su padre: "¿Podéis respetar a mi padre? ¿Lo podéis respetar? ¿Podéis dejar de nombrarlo?", dice tajante. Además, evita contestar otras preguntas destacando los buenos ratos que han vivido durante la gira americana de su tía: "Me lo he pasado de puta madre, hemos tenido una de éxito y me vais a respetar, porfi. Me lo he pasado de puta madre y es con lo que me voy a quedar, no voy a quedarme con cosas raras y extrañas". ¡Dale al play y mira la reacción de Anabel Pantoja!

Se ha mostrado muy molesta cuando le han hecho preguntas incómodas

Vídeo: Europa Press.

Ha llegado con ganas de reencontrarse con su chico, Yulen Pereira, que se ha tenido que quedar en España para cumplir con sus compromisos como deportista olímpico. Nada más aterrizar y le han preguntado por él, Anabel Pantoja ha confesado que estaba deseando verlo y celebrar todo lo bueno que les había pasado a ambos en los últimos días. Ahora toca reponerse de muchas emociones que ha vivido la 'influencer' y retomar todos los compromisos profesionales que ha tenido que aparcar para acompañar a su tía.