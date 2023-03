Ana Rosa Quintana: "Me interesa saber qué piensa Ana Obregón del futuro de su hija"

Ana Obregón ha sido madre a los 68 años. La noticia copa todos los titulares, es objeto de debate en programas de televisión y radio. Incluso ha abierto telediarios. Este jueves, Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa, 'El programa de Ana Rosa', poniendo este tema sobre la mesa. "Ana Obregón ha sido madre de una niña. Es la noticia del día por sorprendente, desconocido y polémico. Todos entendemos que ella ha sufrido lo peor, que es perder un hijo, y ahora ha optado por una nueva maternidad", ha empezado diciendo al arranque del programa. La presentadora ha comentado también qué le han parecido las primeras palabras de la actriz. Horas después de que se destapasen las informaciones de su maternidad, esta confesaba, emocionada: "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir". Unas palabras a las que Ana Rosa ha respondido: "No ha estado muy afortunada en estas declaraciones".

"Todo esto es un proceso largo y me interesa saber qué piensa del futuro de su hija", dice Ana Rosa

Eso sí, no ha dudado en dar la cara por Ana Obregón tras escuchar las "barbaridades" que los políticos han dicho al respecto. "Los políticos no tienen derecho a insultar a nadie. A una persona que ha tomado una decisión no se le puede linchar... No somos nadie para juzgar a nadie, pero el tema de la edad es un debate".

Ana Rosa ha explicado que Ana "está felicísima, que ha cumplido un sueño" y que su decisión de ser madre "es algo estudiado, meditado y en la que se ha asesorado". Conocedora de la historia a través de su amigo y compañero, Alessandro Lequio, ha destacado: "Todo esto es un proceso largo y me interesa saber qué piensa del futuro de su hija".

Lo cierto es que Ana Rosa lleva ya dos programas abordado casi al completo el tema de Ana Rosa Quintana. El pasado miércoles, hacía especial hincapié en el tema de la edad. "Hay que hablar de maternidad subrogada y de la edad, que es muy parecida a la mía", arrancaba diciendo en su programa. Recordaba, además, que ella decidió ser madre por segunda vez de manera tardía: "Mis hijos tienen 19 años y yo entonces (cuando fue madre) tenía 40 y tantos. El gran debate es la edad de Ana. Era un debate estéril y absurdo, pero estamos hablando de una mujer de 68 años".

La hija de Ana Obregón nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos, hasta donde la actriz se habría trasladado para seguir el parto de cerca días antes, el pasado 14 de marzo. La actriz se habría desplazado sola hasta la ciudad para llevar en absoluto secreto todo el proceso. Solo unas pocas de su círculo más cercano conocían sus intenciones de volver a ser madre. Estas son sus hermanos y Alessandro Lequio, quien este jueves ha matizado que no estaba al tanto de "todo, todo" lo que Ana tenía previsto hacer.