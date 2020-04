Ana Rosa Quintana apareció este miércoles en su programa con la voz tremendamente quebrada. Se sentía molesta y a tan solo hora y media de que terminara el programa tuvo que ausentarse. Eso sí, al principio aseguró que tan solo se encontraba afónica debido a que padece de alergia y como cada año por esta época le pasa factura. A pesar de conocer su cuerpo, la presentadora todavía no se había decidido a tomar los antihistamínicos. Dos días después de que tuviera que abandonar su puesto de trabajo, ha querido entrar en directo en su programa para contar cómo se encuentra.

El perro de Ana Rosa Quintana quería salir en la pequeña pantalla

A pesar de que ella es la gran estrella de su espacio de televisión, este viernes alguien le ha quitado el protagonismo. Y es que a mitad de la conexión, su perrito, Harry, aclamaba la atención de su dueña que estaba muy pendiente de su conversación con Patricia Pardo y no le hacía caso al peludo, que tan solo quería los mimos de Ana Rosa Quintana. Dándole con sus patitas, finalmente ha logrado que la presentadora lo cogiera en brazos y lo presentara en directo a toda España.

El perrito ha recibido los halagos de todos los colaboradores de televisión, y es que lo cierto es que es una monería. No ha sido solo una vez en la que el perrito ha querido llamar la atención de su dueña… y es que a lo largo de la conexión que ha durado cerca de quince minutos, el perrito ha aparecido en dos ocasiones diferentes. Patricia Pardo le ha pedido que se quedara el peludo sí ella quería… pero lo cierto es que Harry tan solo quería jugar con su dueña.

Ha aprovechado su conexión para contar cómo se encuentra

Ana Rosa Quintana ha aprovechado para contar cómo se encuentra después de tener que abandonar su programa el pasado miércoles a consecuencia de una afonía: «La verdad es que ya estoy muy bien. Todavía tengo voz de castañera, pero por eso hoy he dicho tengo que descansar el fin de semana», ha comenzado diciendo. «Ha sido una afonía como tantas otras he pasado. Lo que pasan que me han recomendado que no fuerce para que no hagamos el show como el otro día a mitad del programa», ha añadido posteriormente tranquilizando así tanto a sus compañeros de ‘El programa de AR’ como a sus seguidores.

Y es que el miércoles llamó bastante la atención que al comienzo del espacio televisivo aclarara que tenía solo una afonía debido a la alergia que padece todos los años, pero fue finalmente cuando tuvo que abandonar el programa después de haberse quedado afónica. Una noticia que asustaba a todos sus seguidores, pero que ella ha querido tranquilizar ahora.