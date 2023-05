Ana Rosa Quintana da el último parte médico sobre su cáncer tras dos días ausente

Tras dos días de ausencia en el trabajo, Ana Rosa Quintana ha regresado al plató de 'El programa de Ana Rosa'. Lo ha hecho explicando el motivo de su ausencia. "Dije que me iba a tomar tres días, pero han sido tres más dos. Pero les tengo que decir que el lunes y el martes no los he utilizado en planchar, que ya he planchado todo lo que tenía que planchar, sino que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales", ha empezado diciendo. A continuación ha sorprendido a todos al revelar su último parte médico: "Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que ocurre y les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente. Así que hasta después del verano ya estoy tranquila".

La presentadora comunicó la semana pasada que iba a ausentarse para "poner en orden mis cosas"

Ana Rosa Quintana anunció el pasado 11 de mayo que estaría unos días fuera su programa. Entonces no especificó cuánto tiempo estaría alejada de su labor como conductora. Se limitó a decir que tenía que "poner en orden mis cosas" porque "tenía mucha plancha". Su comunicado se produjo el mismo día que coincidió con la decisión de Mediaset de cancelar Sálvame'. Una decisión tras la cual pudimos saber que la cadena audiovisual dará las tardes a Ana Rosa a partir del próximo mes de septiembre.

Así, dentro de apenas cuatro meses, la periodista asumirá un nuevo e importante reto en su carrera profesional. Será la principal imagen de las tardes de Telecinco tras el cese de 'Sálvame'. Una tarea nada sencilla en la que tanto ella como la productora que está a su cargo, Unicorn TV, deberán echar toda la carne en el asador para despertar el interés de la audiencia. A lo largo de los últimos meses, esta ha descendido de manera notable. Este factor, sumado al nuevo código ético de la empresa, ha provocado este importante cambio.

Ana Rosa Quintana anunció que padece cáncer de mama a finales de 2021

Ana Rosa Quintana se encuentra en un excelente momento, tanto a nivel personal como profesional. Está lista para coger las riendas de las tardes en Telecinco y su estado de salud está bajo control. Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando anunció que padece cáncer de mama. "Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia", decía.

"Espero que todo tenga un final feliz. La investigación y la medicina han avanzado muchísimo en España en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado", explicaba entonces.