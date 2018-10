Ana Rosa Quintana sorprendió a todos al dar la noticia de que ha superado un cáncer de mama en el plató de su programa. Se lo detectaron hace ocho años y es la protagonista del nuevo número de SEMANA. Os mostramos las imágenes en las que vemos a Ana Rosa saliendo del centro en el que se sometió al tratamiento para superar el cáncer.

La periodista no dudó en hacer una sorprendente confesión justo el día que se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer de Mama: ha superado un cáncer de mama. Se lo detectaron hace ocho años y su marido ha sido su apoyo más incondicional: “Juan y yo lo pasamos muy mal”, declara Ana Rosa Quintana.

Raquel Mosquera es otro de los personajes que encontrarás en las páginas de SEMANA. Y es que muestra en EXCLUSIVA su nueva figura tras tres operaciones de estética: “Me he arreglado la tripa, las piernas y también me he levantado el pecho”, asegura. Además, podrás encontrar un extenso reportaje, en el que presume de nueva imagen.

Además, te mostramos todas las imágenes del fin de semana más intenso de la Reina Letizia, apariciones en las que ha sorprendido por la elección de sus looks: más sexy que nunca.

