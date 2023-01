Desde el pasado verano, Ana Obregón se encuentra inmersa en la escritura de un libro que comenzó su hijo, Aless Lequio, y que no pudo terminar. Dos años después de la muerte del joven empresario, que falleció a causa del cáncer, pudo reunir las fuerzas y comenzar a reescribir un libro que el propio Aless quiso comenzar para contar su lucha contra su enfermedad. Durante todo este tiempo se ha tenido que enfrentar a nuevos baches, como su enfrentamiento en las Campanadas con Risto o la muerte de Elena Huelva, a quien quería y admiraba. Ahora, tras varios meses de trabajo intenso, Ana Obregón ya se encuentra en la recta final del mismo y está muy contenta de revelar algunos detalles de su aventura literaria. Además, a juzgar por su última publicación, incluso podría haber dado la pista de cómo se llamará: «El chico de las musarañas».

La actriz y presentadora ha explicado el proceso de esta publicación, que llegará pronto a las librerías de la mano de la editorial Harper Collins Ibérica. «Mi Aless: Llevo mas de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aun recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: «Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer». No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo«, comienza diciendo a través de su perfil de Instagram.

Ana Obregón terminará el próximo mes el libro que su hijo comenzó a escribir

«Pero también, quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento. Lo acabaré por ti. Para inspirar, para concienciar, para tu fundación, para la investigación del cáncer y para aprender a apreciar cada instante de este regalo llamado vida», ha sentenciado en la publicación. Además de llevar varios meses de intenso trabajo en este libro, también está trabajando en la Fundación Aless Lequio. Tras la muerte de su hijo y sus padres, el único objetivo de la presentadora es dar visibilidad al cáncer e intentar recaudar lo máximo posible para luchar contra esta enfermedad.

La propia presentadora anunció este proyecto el pasado verano

Fue este pasado mes de junio cuando Ana Obregón comenzó esta aventura literaria. Lo hizo desde la casa que tiene en Palma de Mallorca, donde pasa todos los veranos y tiene algunos de los mejores recuerdos junto a su hijo y sus padres. Para ella, esta casita es su vía de escape y su refugio. «Por fin. Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo», dijo por aquel entonces.

«Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo. Por ti. Por tu fundación», sentenció.